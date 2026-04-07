Maison Bollinger inizia i festeggiamenti dei suoi 200 anni di storia inaugurando la nuova cantina

La Maison Bollinger, uno dei top player dello Champagne, è un’icona nel mondo non solo per storia, qualità e prestigio (a stata la prima maison ad essere insignita dalla Corte d’Inghilterra del Royal Warrant, ovvero del titolo di “fornitrice ufficiale della Casa Reale” già nel 1884), ma anche per il suo legame con i film di James Bond che ha dato vita ad un binomio straordinario “cinema-vino” iniziato nel 1979 con il film “007 Moonraker”. Un mito, Champagne Bollinger, che festeggerà 200 anni di storia nel 2029, ma il “primo atto” delle celebrazioni è già iniziato, è il caso di dirlo, con una “grandeur di bollicine”. La maison ha, infatti, annunciato l’inaugurazione della nuova cantina, una nuova “cellier”, definita come “una delle trasformazioni più importanti della maison dalla sua fondazione nel 1829”, spiega Bollinger. “Progettata nel rispetto del paesaggio di Aÿ e del patrimonio della maison, questa nuova cantina è una struttura a cattedrale con vetrate a tutta altezza rivolte a Nord per far entrare la luce naturale. Più grande del 40% rispetto alla precedente, può ospitare in un unico luogo tutte le fasi di vinificazione in legno di Bollinger, e al suo interno ha uno spazio in grado di accogliere oltre 5.000 botti di rovere da 228 litri”, particolare che proietta Bollinger come la realtà con “la maggiore capacità di vinificazione in legno nella regione dello Champagne”.

Bollinger ha spiegato che la cantina si avvale delle tecnologie più efficienti per il riscaldamento e il raffreddamento, regolando le condizioni di maturazione secondo i ritmi naturali dei vini e integrando un processo di pulizia a vapore delle botti che riduce significativamente il consumo di acqua. Ci sono anche tre nuove aree di degustazione, spazi che “ci consentiranno di ospitare appassionati e partner il più vicino possibile al luogo in cui produciamo i nostri vini, proprio nel cuore del vigneto Vieilles Vignes Françaises, rafforzando l’immutabile legame tra produzione e trasmissione”.

La cantina è stata realizzata in omaggio a Gilles Descôtes, ex Chef de Cave della Maison Bollinger, a cui è stato dedicato un pensiero speciale: “la sua competenza e i suoi standard inflessibili hanno lasciato un segno indelebile nello stile Bollinger, un’eredità preziosa che alimenterà questo nuovo spazio”.

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