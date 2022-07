“Bollicine arcobaleno” per trasmettere positività e gioia di vivere: l’idea di Ceci 1938

L’arcobaleno, simbolo di pace, speranza e libertà, con l’intero spettro dei colori, dal rosso al giallo, dal blu alle sfumature del viola, del verde e dell’azzurro: è l’ultima, eclettica e coloratissima “veste” dell’Otello Ceci Brut, da un’idea delle Cantine Ceci 1938, da sempre attente al design ed alla ricerca estetica, e capaci di stupire con packaging originali a partire dal Lambrusco, di cui sono sinonimo in Italia e nel mondo, e che lanciano una nuova collezione “pop” dello spumante Brut da uve Pinot Bianco. La cui bottiglia cromatica, la prima a base quadrata, con tinte metallizzate e cangianti in otto varianti colorate, che cambiano colore a seconda del movimento e dell’impatto della luce, diventa la “bandiera” dell’anima del contenuto, un manifesto di lifestyle e per trasmettere un messaggio di positività e gioia di vivere, a partire dai più giovani sempre più amanti delle bollicine italiane.

Copyright © 2000/2022