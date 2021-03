Bordeaux, un’anteprima itinerante per l’annata 2020, ma senza le tappe in Usa e Uk

Proprio come è stato per la 2019, anche l’annata 2020 di Bordeaux vivrà un’anteprima sui generis. Le classiche settimane dedicate all’en primeur, con i wine merchant ed i giornalisti del vino da ogni angolo del mondo ospiti degli Châteaux, per ovvie ragioni, non saranno in agenda neanche quest’anno. La soluzione, per l’Union des Grands Crus de Bordeaux, è un calendario di piccoli eventi in giro per il mondo. Una sorta di Anteprima OFF, a fine aprile, in contemporanea in dieci città: dal 26 al 29 aprile, a Bordeaux, il 26 aprile a Shanghai ed a Zurigo, il 26 e 27 aprile a Bruxelles, il 27 aprile a Francoforte ed a Hong Kong, il 27 e 28 aprile a Parigi. Mancano, dal calendario, tre tappe annunciate ma destinate ad essere depennate: San Francisco, New York e Londra.

Nella capitale inglese, le tempistiche della tabella di marcia per l’uscita dall’emergenza Covid-19, ribadita pochi giorni fa dal Primo Ministro Boris Johnson, rende impraticabile la possibilità di ospitare in terra britannica un evento del genere. Allo stesso modo, le regole sul distanziamento sociale, l’obbligo di quarantena e altre restrizioni, che dovrebbero restare in vigore oltre le date previste inizialmente per le degustazioni di San Francisco e New York, ha convinto l’Union des Grands Crus de Bordeaux a ripiegare, in Usa come in Gran Bretagna, al format del 2020, inviando quindi direttamente i campioni ai wine merchant e ai critici.

