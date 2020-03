Botti colorate di verde-speranza e come simbolo di sostenibilità per la Festa delle Donne del Vino

Botti colorate di verde-speranza e come simbolo di attenzione verso l'ambiente e la sostenibilità: è l'idea per la Festa Nazionale delle Donne del Vino 2020, promossa dalle imprenditrici del settore eco-friendly e “ambientaliste”, guidate da Donatella Cinelli Colombini (il 16% in più sulla media nazionale, tra aziende in conversione, bio e biodinamiche), che, da oggi al 14 marzo, attorno al tema “Donne, vino e ambiente”, hanno lanciato una campagna di comunicazione social, invitando l'universo femminile del vino a scattarsi un selfie accanto ad una botte su cui scrivere uno slogan a favore dell'ambiente. Una sensibilità sempre più diffusa che sarebbe stata celebrata in un grande evento collettivo nazionale, ma, anche in questo caso, l’emergenza Coronavirus e le disposizioni per contenere il contagio, hanno fatto saltare tanti appuntamenti, altri avranno un tono minore, mentre l'iniziativa sarà soprattutto online.

