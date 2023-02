Calendario Perazza 2023: vino, sport, territorio e solidarietà si uniscono ancora una volta

Vino, sport, territorio e solidarietà si uniscono ancora una volta: il Calendario Perazza, che ha visto lo Studio Perazza trasformare in “tele umane” i corpi degli atleti e delle atlete di Benetton Rugby, Nutribullet Treviso Basket e Prosecco Doc Imoco Volley, con una raccolta fondi che ha portato più di 28.000 euro, divisi a metà, a sostegno i dall’Unità Operativa di Pediatria dell’Ospedale di Treviso e dallo IOV - Istituto Oncologico Veneto a favore dei bambini che affrontano la difficile sfida della malattia. La consegna dei due assegni, ciascuno di importo pari a 14.160 euro, si è tenuta il 17 febbraio a Treviso, presso la futura sede del Consorzio di tutela della Doc Prosecco, main sponsor di Calendario Perazza.

“Anche quest’anno i risultati del nostro progetto hanno superato le attese: per questo, ringrazio i tantissimi tifosi, le aziende e gli appassionati che con generosità hanno contribuito alla raccolta fondi - dichiara Riccardo Perazza - il mio grazie va anche alle squadre, agli atleti, a tutti coloro che continuano a collaborare con noi edizione dopo edizione. Quest’anno il gruppo che sostiene l’iniziativa si è allargato ancora, includendo nuovi sponsor e nuovi partner sul territorio. Mi auguro che il progetto continui a crescere, anche in futuro: è quello che succede quando un team affiatato si impegna per un obiettivo comune”.

“Volentieri confermiamo il nostro appoggio a questa meritevole iniziativa volta a sostenere i bambini in difficoltà - commenta Stefano Zanette, presidente del Consorzio di tutela del Prosecco Doc - il fatto che cresca di anno in anno testimonia quanto la solidarietà sia un gesto capace di contagiare persone e realtà le più diverse accomunate però da valori universali condivisi. Questa dimostrazione di generosità va quindi apprezzata sia per le nobili finalità che per le sue qualità di contaminazione virtuosa”.

