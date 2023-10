Calici di vino e abiti firmati nelle più famose boutique del “Quadrilatero della moda” di Milano, come Zenato da Alberta Ferretti nel segno della femminilità e dell’eleganza, da Donnafugata che consolida il sodalizio con Dolce & Gabbana a Il Borro di Ferragamo nello showroom dello storico marchio fiorentino o le etichette di Diesel Farm da Maison Margiela, da Feudi di San Gregorio da Giuseppe Zanotti a Bertani da Marchesi 1824, da Barone Pizzini da Montblanc a Castello Banfi da Paul & Shark, da Isole e Olena tra le creazioni di Venini a Leone De Castris da Gianvito Rossi, dalle coppie Ca’ del Bosco-Tom Ford e Villa Sandi-Elie Saab al connubio tra Venica & Venica da Almini, da Marchesi Mazzei da Drumohr a Marchesi Frescobaldi da Gio Moretti, dalla Cantina La Giuva da Falconeri a Tedeschi da Giada, da Coppo da Herno ad Umani Ronchi da Roger Vivier, da Masseria Altemura da Dsquared2 a Missoni che espone il Ferrari Missoni Limited Edition, da Rubinacci che ospita le etichette di Famiglia Cecchi a Ludovica Mascheroni che mette in vetrina quelle di Podere Forte, da Allegrini a Casa Gessi Milano alla Grappa Nonino da Hogan, e se Lungarotti è all’Armani Hotel Milano, il Castello del Terriccio è al Park Hyatt, Marchesi Antinori-Tenuta Montenisa al Grand Hotel et De Milan e Zorzettig nel prestigioso Christie’s International Real Estate. Per la gioia dei “fashion & wine victim”, da oggi all’8 ottobre, con “La Vendemmia di MonteNapoleone”, edizione n. 14, i grandi marchi della moda e i ristoranti più prestigiosi del MonteNapoleone District tornano ad ospitare le griffe del vino italiano, e non solo.

Si rinnova così il connubio tra vino e moda, icone del made in Italy e del lifestyle italiano, con la partecipazione delle migliori cantine e dei più prestigiosi global luxury brand nella ormai tradizionale “Vendemmia di MonteNapoleone” a Milano. Il Quadrilatero della moda milanese è vivo ed effervescente per l’intera settimana, grazie ad una serie di appuntamenti ed esclusive avventure enologiche e sensoriali in un’atmosfera speciale, arricchita da decorazioni aeree con tralci di vite intrecciati lungo le prestigiose vie. A partire dalla mostra fotografica open air, promossa da Audi, “Vanishing places” di Sebastian Copeland, pluripremiato fotografo e tra i maggiori esploratori polari contemporanei: 20 scatti celebrano la forza e la magnificenza dell’ambiente polare, sottolineandone la fragilità e la precarietà per richiamare l’attenzione al ruolo fondamentale che l’uomo deve svolgere nella salvaguardia dell’ecosistema.

Senza dimenticare l’impegno benefico, con uno degli appuntamenti più attesi della settimana, l’asta “Italian Masters”, battuta da Christie’s, domani all’Hotel Principe di Savoia, il cui ricavato verrà interamente devoluto a Fondazione Dynamo Camp. Il direttore Christie’s Italia, Cristiano De Lorenzo, batterà 29 lotti di alcuni tra i vini italiani più rinomati al mondo, appartenenti al Comitato Grandi Cru d’Italia, un lotto di pregiato Tartufo Bianco d’Alba e un lotto di caviale Calvisius Tradition Royal, e i proventi dell’incanto serviranno per sostenere la sessione di Natale, dal 28 dicembre al 2 gennaio, dedicata gratuitamente a famiglie con bambini o ragazzi affetti da gravi patologie neurologiche e sindromi rare. E mentre il 5 ottobre le boutique del MonteNapoleone District, ma anche alcuni locali, accolgono - su invito - i loro ospiti con degustazioni di etichette prestigiose, per tutta “La Vendemmia”, 27 rinomati ristoranti situati nel cuore di Milano si sono uniti al Distretto realizzando menu speciali (al costo di 35 euro per il pranzo e 70 euro per la cena, ndr), con una selezione di piatti di alta gastronomia e ricette firmate dai più prestigiosi chef della città abbinati ad accurate selezioni di vini.

Tra gli eventi, nell’evento, il 4 ottobre, nel Museo Bagatti Valsecchi, è previsto un appuntamento, sulla terrazza neorinascimentale, con la degustazione di Altemasi Trentodoc (Cavit), e il 6 ottobre sarà di scena il wine tasting “Solo per veri intenditori”, che includerà i migliori vini selezionati del Comitato Grandi Cru d’Italia, nell’incantevole cornice di Palazzo Serbelloni.

Focus - “La Vendemmia di MonteNapoleone”: i vini & le boutique

Zenato - Alberta Ferretti

Col d’Orcia - Bally

Perrier-Jouët - Breguet

La Scolca - Buccellati

Chateau Monestier La Tour - Chopard

Chateau D’Esclans Rosè - Cova Montenapoleone

Pico Maccario - Miani

Donnafugata - Dolce & Gabbana

Cantina La Giuva - Falconeri

Il Borro - Ferragamo

Feudi di San Gregorio - Giuseppe Zanotti

Tedeschi - Giada

Coppo - Herno

Grappa Nonino - Hogan

Le Lucere 2016 Azienda San Filippo - House of Bmw

Vezzoli - Illy Caffè

Valdo - Ippolita

Davide Fregonese - Jaeger-LeCoultre

Bertani - Marchesi 1824

Barone Pizzini - Montblanc

Castel Faglia - Moorer

Giuseppe Meregalli-Champagne Bollinger - Omega

Castello Banfi - Paul & Shark

Bersi Serlini - Pomellato

Il Pollenza - Santoni

Ruinart - Tag Heuer

Rocca di Frassinello - Tod’s

Isole e Olena - Venini

La Battagliola - Carlo Tivoli

Leone De Castris - Gianvito Rossi

Rivera - Il Bisonte

Donna Olimpia 1898 Bolgheri - Raquel Diniz

Veuve Clicquot - Stella MCCartney

Vallone - Banner

Chateau Rauzan Segla & Chateau Canon - Chanel

Mionetto - Chiara Boni

Bugia Nen di Fregonese - Kiton

Maria Pia Castelli - LaDoubleJ

Diesel Farm - Maison Margiela

Coffele - Philippe Model

Umani Ronchi - Roger Vivier

Baron De Rotschild Pour Thom Browne - Thom Browne Donna

Sparici Landini - Harmont & Blaine

Scubla - Lanvin

Masseria Altemura - DSquared2

Brunello Col d’Orcia - Larusmiani

Ferrari Missoni Limited Edition - Missoni

Ca’ del Bosco - Tom Ford

Zorzettig - Christie’s International Real Estate

Villa Sandi- Elie Saab

Podere Forte - Ludovica Mascheroni

Famiglia Cecchi - Rubinacci

Venica & Venica - Almini

Tenuta Cafaggiolo - Bianchi & Nardi 1946

Luigi Lauria - Misula

Val di Suga - Akris

Cantina Donna Emilia - Creed

Marchesi Mazzei - Drumohr

Marchesi Frescobaldi - Gio Moretti

Tenute Ugolini - Longchamp

Collavini - Moschino

Marco Felluga - Sergio Rossi

Lungarotti - Armani Bamboo Bar

Marchesi Antinori Tenuta Montenisa - Grand Hotel et De Milan

Castello del Terriccio - Park Hyatt

Allegrini - Spazio Gessi

Altemasi Trentodoc - Museo Bagatti Valsecchi

