California, gli enonauti della Avelo Airlines potranno imbarcare gratis fino a 12 bottiglie di vino

Chi tornerà a casa con la compagnia aerea Avelo dopo un viaggio enoturistico nella contea di Sonoma, in California, potrà portare con sé fino a 12 bottiglie di vino senza costi aggiuntivi come ricordo della vacanza. È la nuova strategia di marketing lanciata dalla Avelo Airlines per invogliare gli enonauti a viaggiare con loro e recarsi tra i vigneti della California, la terra dove di fatto è nato l’enoturismo 30 anni fa.

“Sappiamo che visitare le cantine e assaggiare certi vini sono alcune delle maggiori ragioni per cui viene visitata la Contea di Sonoma - ha detto il fondatore e Ceo di Avelo Airlines, Andrew Levy - vogliamo aiutare i nostri clienti a fare nuove esperienze e lasciare impressi ricordi duraturi. La speranza è che questo nuovo progetto renda i viaggi delle persone nella “Valle del vino” ancora più piacevoli e memorabili”. Come parte del loro bagaglio registrato, i viaggiatori di età pari o superiore ai 21 anni in partenza solo ed esclusivamente dall’aeroporto di Sonoma, potranno imbarcare gratuitamente una cassa di vino a persona senza costi aggiuntivi. Per Avelo il range di vino trasportabile varia da una bottiglia fino 12, basta che il peso non sia superiore a 50 libbre (22,680 kg). Per l’imballaggio, i clienti dovranno attenersi alle linee guida della compagnia aerea: la cassa deve essere chiusa saldamente in una custodia protettiva o scatola di cartone avvalendosi di materiali come polistirolo, pluriball o rivestimenti di cartoncino. Prima della partenza, la cassa di vino correttamente imballata va sottoposta ad un membro dell’equipaggio di Avelo durante il check-in in aeroporto per il via libera.

La compagnia statunitense opera voli diretti con Portland, Redmond, Boise, Kalispell, Las Vegas, Los Angeles e Palm Springs: la campagna è partita il 25 maggio per la Giornata Nazionale del Vino. Un’ottima occasione per gli enonauti, americani e non, per visitare le oltre 425 cantine della zona e tornare a casa comodamente e gratuitamente con il proprio souvenir.

