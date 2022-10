Camera con vista, ma sui filari: su Airbnb spopolano gli alloggi nella categoria “Vigneti”

Quali sono le caratteristiche essenziali di una casa per le vacanze, scelta sempre più gettonata da chi preferisce un’esperienza autentica, lontana dall’atmosfera impersonale degli hotel? Secondo i dati Airbnb sembra che tra le attrattive maggiori ci sia la vista o la vicinanza di una vigna: è boom di prenotazioni per la categoria “Vigneti”, introdotta di recente, che conta ad oggi 120.000 alloggi in tutto il mondo, di cui 4.000 in Italia. Gli host del nostro Paese hanno realizzato, in soli 3 mesi (da aprile a giugno 2022), ricavi per quasi 10 milioni di euro, piazzandosi così nella top ten europea, dopo la Spagna e prima della Francia. Inoltre ben due regioni italiane rientrano nelle eccellenze del continente: la Toscana, al terzo posto (con un guadagno medio di 2.600 euro per host) e il Veneto, al numero nove (con circa 2.400 euro per host).

La classifica completa delle località in Europa in base ai guadagni nella categoria Vigneti vede al primo posto le Isole Baleari (Spagna), seguite dalla Catalogna (Spagna) e dalla già citata Toscana. Al quarto posto l’Andalusia (Spagna), seguita da Provenza (Francia), Aquitania (Francia), Borgogna (Francia), Isole Canarie (Spagna), Veneto (Italia) e Rodano (Francia). Per l’Italia si tratta di un ottimo posizionamento che conferma l’attrattiva esercita dal nostro patrimonio enogastronomico verso i viaggiatori di tutto il mondo.

Se guardiamo più da vicino al nostro Paese, le mete di punta per gli appassionati di vino si trovano in Toscana, in Veneto, nelle zone del Chianti e nel più emergente Lago di Garda. Segue l’Umbria e a sorpresa la Campania, con due località della Costiera Amalfitana. Sempre la Toscana registra il maggior numero di notti prenotate in Italia (43.420 da aprile a giugno 2022, circa il doppio rispetto al 2021). Ecco la top ten completa delle località più gettonate in Italia su Airbnb Vigneti: San Gimignano, Greve in Chianti, Bardolino, Montepulciano, Garda, Lazise, Orvieto, Vietri sul Mare, Maiori e Montalcino.

Ma, oltre a svegliarsi con vista vigna, chi sceglie un agriturismo o una villa in territorio votato alla vitivinicoltura ha l’imbarazzo della scelta tra una miriade di attività, tutte organizzate dagli host: dalla più classica degustazione alla visita in cantina in compagnia del vignaiolo, passando dal corso per imparare a fare il vino in prima persona.

