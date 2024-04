Campo alla Sughera (famiglia Knauf) continua a puntare su Bolgheri: acquistati altri 3 ettari 

La famiglia tedesca Knauf, famosa nel mondo come brand di materiali per l’edilizia, ma in realtà produttrice di vino dal 1998 in quel di Bolgheri, con la boutique winery Campo alla Sughera - magnificamente collocata tra Bolgheri e Castagneto Carducci, lungo la “via Montenapoleone” della famosa denominazione toscana - continua ad investire sul territorio e acquista altri 3,3 ettari, di cui uno già vitato a Bolgheri Doc, con l’obiettivo non solo di incrementare la produzione, ma anche di migliorare la qualità dei vini. I nuovi ettari si vanno ad aggiungere ai 18 ad oggi vitati, racchiusi in un luogo contraddistinto da elementi naturali straordinari: il suolo marnoso, ricco di minerali, il mare, che influenza in modo decisivo il microclima della zona, e il tempo che permette l’evoluzione dei vini. “L’acquisizione è un segno forte dell’impegno della Famiglia Knauf per far crescere Campo alla Sughera in modo costante - afferma Tommaso Alessandri, Winery Director - l’investimento arriva a seguito di un importante risultato economico ottenuto negli ultimi quattro anni, durante i quali l’azienda è cresciuta in doppia cifra in ogni anno e perseguendo con successo una rigorosa politica di riposizionamento”.

