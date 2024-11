Cantele si allea con le onlus Marevivo e Sai Gon Xanh per salvare le spiagge, in Italia e in Vietnam

Una partnership virtuosa, tra mondo del vino e onlus ambientaliste, in nome della salvaguardia delle spiagge marittime e fluviali: Cantele Winery, tra le più importanti cantine della Puglia, si allea con l’associazione Marevivo (nata nel 1985 e tra le più attive nel nostro Paese) e con la vietnamita Sai Gon Xanh, molto seguita su TikTok, soprattuto dai giovani. L’azienda vitivinicola salentina (che vanta 50 ettari di proprietà e 100 in conduzione), oggi guidata dalla terza generazione della famiglia, è, da anni, particolarmente sensibile alle tematiche di salvaguardia ambientale e sempre più attenta a far sì che tutto il ciclo produttivo sia caratterizzato da un utilizzo sempre più efficiente dell’acqua e delle risorse, con contenimento degli sprechi e riutilizzo degli scarti.

Con Marevivo, in un’ottica di collaborazione fattiva che andrà avanti fino alla fine del 2025 e che vedrà nascere una serie di iniziative, si è già svolta nei giorni scorsi la prima sessione di pulizia spiagge, che ha coinvolto sia i dipendenti dell’azienda, sia gli operatori dell’associazione. Nella bellissima spiaggia di Torre Colimena (Taranto), posta al confine con la Riserva Naturale Salina dei Monaci, suggestiva area protetta, habitat di fenicotteri rosa e luogo privilegiato per la nidificazione delle tartarughe Caretta Caretta, sono stati raccolti oltre 140 chili di rifiuti. Il prossimo evento di clean-up dei lidi pugliesi è già in programma e si svolgerà nella primavera 2025 sulla spiaggia barese di Torre Quetta, in collaborazione con la Fondazione Campagna Amica byColdiretti. Il 21 novembre avrà luogo, invece, un’operazione analoga in Vietnam, a supporto dell’organizzazione Sai Gon Xanh, per la pulizia di alcuni canali e affluenti del fiume Saigon a Ho Chi Min City.

“Viviamo in una regione splendida, lambita quasi interamente dal mare, e ogni anno a fine estate si evidenzia - dichiara Gianni Cantele - purtroppo la necessità di far fronte ai rifiuti lasciati sulle spiagge dai turisti o giunti dal largo con le correnti. Marevivo compie da decenni un lavoro straordinario in questo senso e con questa iniziativa, al loro fianco, abbiamo voluto dare il nostro personale contributo, ma anche rappresentare uno stimolo per tutta la nostra comunità, farne un’occasione di condivisione di obiettivi per il bene comune e di coesione intorno a valori importanti. Allo stesso modo abbiamo voluto avviare una collaborazione fuori dai confini nazionali, in un mercato importante per noi come quello vietnamita, supportando un’organizzazione giovanissima e davvero straordinaria come Sai Gon Xanh”.

