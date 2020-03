Cantina Italia: 57 milioni di ettolitri di vino, il 57% nelle Regioni del Nord, il 51% è Dop

Scendono le giacenze di vino in Italia: nelle cantine del Belpaese erano presenti 57 milioni di ettolitri di vino, 6,6 milioni di ettolitri di mosti e 400.000 ettolitri di vino nuovo ancora in fermentazione al 29 febbraio 2020, come rivela l’ultimo report del Ministero delle Politiche Agricole “Cantina Italia”. Lo scorso anno, la quantità di vini presenti in Italia era invece pari a 59,2 milioni di ettolitri, i mosti erano 7,2 milioni di ettolitri e 518.000 erano gli ettolitri di vini in fermentazione, anche in virtù di una vendemmia, la 2018, superiore del 16% in termini produttivi alla 2019. Oltre il 57% del vino in Italia è fisicamente detenuto nelle regioni del Nord, e nel solo Veneto è presente circa un quarto del vino nazionale, soprattutto grazie al significativo contributo delle giacenze delle province di Treviso (10%) e Verona (9%), che detengono più vino (11,0 milioni di ettolitri) di Puglia e Sicilia sommate assieme (10,1 milioni di ettolitri).

Il 51,1% del vino detenuto è a Dop, con una prevalenza del rosso (51,3%), il 26,6% del vino è a Igp, anche in questo caso con prevalenza del rosso (54,3%), mentre i vini varietali detenuti costituiscono appena l’1,3% del totale, ed il restante 21% è costituito da vini da tavola. I vini da Agricoltura Biologica rappresentano il 6,8% del totale detenuto, e nonostante il gran numero di denominazioni presenti (526), solo 10 di esse costituiscono ben il 40,7% del totale dei vini a denominazione presenti in cantina, e le prime 20 denominazioni rappresentano oltre la metà del totale delle (56,8%).

A livello regionale, nelle cantine del Veneto ci sono ben 14,2 milioni di ettolitri di vino, in Emilia Romagna 6,9 milioni di ettolitri, in Puglia 6,2 milioni di ettolitri, in Toscana 5,8 milioni di ettolitri, in Piemonte 4,4 milioni di ettolitri, in Sicilia 3,8 milioni di ettolitri, in Abruzzo 3,2 milioni di ettolitri, in Lombardia 2,6 milioni di ettolitri, in Trentino Alto Adige 2,3 milioni di ettolitri ed in Friuli Venezia Giulia 2,2 milioni di ettolitri. Per quanto riguarda i vini a denominazione d’origine, nelle cantine venete ci sono 4,1 milioni di ettolitri di Prosecco (9% del totale), 1,6 milioni di ettolitri di Delle Venezie (3,5%), 1,5 milioni di ettolitri di Montepulciano d’Abruzzo (3,4%), 1,3 milioni di ettolitri di Chianti (3%), 892.000 ettolitri di Prosecco di Conegliano Valdobbiadene (2%), 847.000 ettolitri di Chianti Classico (1,9%), 610.000 ettolitri di Trentino Doc (1,3%), 590.000 ettolitri di Soave (1,3%), 557.000 ettolitri di Franciacorta (1,2%) e 555.000 ettolitri di Primitivo di Manduria (1,2%).

