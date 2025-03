“Cantina Italia”: scendono a 55,4 milioni di ettolitri le scorte di vino a febbraio 2025

Le scorte nella “Cantina Italia” scendono ancora, ma restano alte, con ben più di una vendemmia media da mettere sul mercato: sono 55,4 i milioni di ettolitri di vino in giacenza registrati al 28 febbraio 2025 dall’ultimo report “Cantina Italia” dell’Icqrf, segnando un -1,3% sul 29 febbraio 2024, a cui vanno aggiunti 304.612 ettolitri di vino nuovo ancora in fermentazione (+71,4% sull’anno scorso), e 4,5 milioni di ettolitri di mosti (-7,1% sull’anno scorso). Le giacenze di vini a Indicazione geografica sono sempre molto concentrate: il 54,8% del vino detenuto è a Dop, il 26,5% a Igp, i vini varietali costituiscono appena l’1,3% del totale, e il 17,5% è rappresentato da altri vini.

Con 20 denominazioni e Indicazioni geografiche su 526 che contribuiscono al 58% del totale delle giacenze, il Prosecco Doc con 5,3 milioni di ettolitri, vale da solo l’11,8% del totale, seguito dall’Igp Puglia, con 2,066 milioni di ettolitri, e poi, con valori che vanno da 1,79 a 1,14 milioni di ettolitri in cantina, seguono Igt Toscana, Doc delle Venezie, Igt Veneto, Igt Salento, Doc Sicilia, Montepulciano d’Abruzzo, Igt Terre Siciliane e Igt Rubicone, e con il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg a 889.741 ettolitri.

