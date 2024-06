“Cantina Italia”, scorte di vino in ribasso, ma ancora consistenti, a maggio 2024

Non manca poi molto alla prossima vendemmia e, al netto di quello che sarà il raccolto, con la speranza che il clima non sia determinante, in negativo, i produttori presto dovranno trovare posto in cantina per l’annata che verrà. L’altra speranza, è che il mercato riesca a dare un aiuto considerevole. Questo perché le scorte in cantina continuano a calare, ma non a ritmo spedito: sono 46,4 milioni gli ettolitri di vino in giacenza al 31 maggio 2024, in calo del 7,1% sul 30 aprile 2024 e inferiori del 12,3% sulla stessa data 2023, a cui aggiungere 3,5 milioni di ettolitri di mosti (-29%) e 48.000 ettolitri di vino nuovo ancora in fermentazione (-13%). A dirlo è l’ultima edizione di “Cantina Italia” dell’Icqrf (Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari), sulla base dei registri telematici del vino (22.692 quelli registrati), banca dati che, si stima, contenga almeno il 95% del vino e dei mosti detenuti in Italia.

Nel dettaglio, e non è più una novità, il principale quantitativo di vino è detenuto nelle regioni del Nord (59,3%), Veneto in testa (26,1% pari a 12,1 milioni di ettolitri), davanti a Toscana (che, con 5,1 milioni di ettolitri passa dalla quarta alla seconda posizione), Emilia-Romagna (che sfiora i 5 milioni di ettolitri) e Puglia (4,9 milioni), e con il Piemonte che supera abbondantemente i 4 milioni di ettolitri.

Il 56% del vino detenuto è Dop, in prevalenza rossi (50,5%), il 25,4% è Igp (rosso a 60,4%), mentre i vini varietali costituiscono appena l’1,4% del totale con il 17,2% che è rappresentato da altri vini. Nonostante il gran numero di Indicazioni Geografiche registrate (529), le giacenze sono molto concentrate con le prime 20 denominazioni che valgono il 58,2% del totale, Prosecco Doc in primis che guida il “gruppo” con oltre 4,5 milioni di ettolitri, il 12,1% del totale.

