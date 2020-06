Cantina Tollo, un viaggio enoico di 60 anni e festeggiato nel segno dell’arte

Un compleanno festeggiato con “bollicine artistiche”: la Cantina Tollo, storica realtà del vino abruzzese con 13 milioni di bottiglie all’anno commercializzate, 700 soci e 2.700 ettari coltivati a vigneto, compie 60 anni e per celebrare l’importante traguardo raggiunto ha promosso un contest rivolto a giovani artisti e designer con l’obiettivo di identificare l’immagine migliore per la nuova campagna pubblicitaria.

Tra i 180 artisti che hanno partecipato al concorso sono state le illustrazioni di Flavia Cuddemi: le immagini realizzate ad acquerello raccontano non solo la storia di Tollo, ma anche e soprattutto un viaggio alla scoperta del mondo del vino, proprio come chiedeva il tema del contest. Le opere di Cuddemi sono state selezionate da una giuria composta da Andrea di Fabio, sales and marketing director di Cantina Tollo, dall’artista Stefania de Rubeis e dal docente dell’Accademia di Belle Arti di Bologna Gianluca Bernardini.

“Questo per noi - spiega Tonino Verna, presidente della Cantina Tollo - è un traguardo importante: da sessant’anni siamo ambasciatori dei vini e delle tradizioni abruzzesi in Italia e all’estero. Non potevamo che festeggiare l’anniversario della fondazione con un concorso dedicato al viaggio nel mondo enoico, un viaggio di scoperta di culture e sapori che abbiamo intrapreso già a partire dal 1960, quando Tollo ha aperto la sua cantina”. Perché il vino è storia, identità ma anche emozioni.

“Sorseggiare un calice di vino - spiega l’artista Flavia Cuddemi - equivale a intraprendere un viaggio sensoriale fatto di colori, odori, sapori che stimolano la mente e attivano l’immaginazione. Un percorso che porta chi lo beve alla scoperta di un territorio e della sua storia. Le immagini proposte, a questo scopo, raffigurano l’azione di intraprendere un cammino, reale ma anche immaginato, fantastico”.

Le due illustrazioni, oltre ad essere le protagoniste della campagna di advertising, saranno utilizzate anche come etichetta di una bottiglia in edizione limitata, creata appositamente per celebrare i 60 anni della cantina.

