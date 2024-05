“Cantine Aperte” sancisce ufficialmente l’avvio della stagione enoturistica

Un evento che ha visto oltre 600 cantine, in tutta Italia, aprire le loro porte a migliaia di winelover, che si sono fatti coinvolgere con entusiasmo da tasting, picnic, trekking in vigneto e incontri con i produttori: con l’arrivo “Cantine Aperte” 2024, momento cult, promosso dal Movimento Turismo del Vino, nel passato weekend, ha preso il via ufficialmente la stagione dell’enoturismo nel nostro Paese.

Un’occasione che è servita anche a mettere in luce l’impegno continuo delle cantine italiane nel combinare la passione per l’ospitalità con l’educazione al consumo consapevole e il piacere della degustazione, attraverso il dialogo diretto con i produttori. Le degustazioni di grandi vini e di grandi annate sono state affiancate da laboratori che hanno dato la possibilità di conoscere e apprezzare le produzioni territoriali più tradizionali, affiancandoli ad iniziative per tutti i gusti, dalle escursioni in bici o a cavallo immerse nella natura ai laboratori di ceramica, artigianato e pittura, dalle visite guidate nei borghi più belli d’Italia ad attività all’insegna del relax e del benessere.

“Quest’anno abbiamo raggiunto nuovi traguardi - afferma Nicola D’Auria, presidente del Movimento Turismo del Vino - che testimoniano l’amore crescente per il vino, per i territori enologici di tutta Italia, per la cultura e la storia che lo circondano: la nostra missione, quella di promuovere l’enoturismo di qualità all’interno di ogni regione, ha ricevuto un riscontro incredibile, evidenziato dall’entusiasmo e dall’interazione di migliaia di persone”.

