“Cantine d’Italia” 2024, la guida per l’enoturista che racconta l’accoglienza nei territori del vino

Di 852 cantine raccontate, in tutte le Regioni, 262 hanno l’“Impronta” d’eccellenza per l’enoturismo, e tutte assieme rappresentano quelle aziende italiane che invitano a mettersi in viaggio per andare alla scoperta del mondo del vino, attraverso il racconto diretto dei produttori, delle loro storie, di uomini e donne, di famiglie innamorate della loro terra, di investimenti lungimiranti di chi ha dedicato la sua vita a favore di un’idea di vino, e di quelle delle bellezze dei loro territori. Di tutto quello, cioè, che c’è anche fuori della bottiglia, e non solo dentro, che è sempre più fondamentale comunicare per coinvolgere e attrarre le persone. Ecco le “Cantine d’Italia” 2024, la guida per l’enoturista che valorizza la grande accoglienza italiana a cura di Go Wine, che la presenterà domani, a Milano (Hotel Melià), premiando le aziende che hanno ottenuto il punteggio più alto (nelle valutazioni in “Stelle” su sito, accoglienza e vini: oltre 4.600 quelli segnalati, accanto a 1.600 indirizzi utili per mangiare e dormire nella guida, da dicembre in libreria). Ma anche confrontandosi, attraverso Massimo Corrado, presidente Go Wine, con i giornalisti Richard Baudains, firma di “Decanter”, Alessandro Regoli, direttore WineNews, Alessandra Dal Monte, giornalista del “Corriere della Sera - Cook”, autori degli interventi introduttivi alla guida, accanto alle interviste a uomini e donne del vino, esponenti di cantine selezionate, moderati dal giornalista Antonio Paolini, collaboratore del “Gambero Rosso”. A seguire la degustazione dei vini “top” delle cantine con “L’Impronta” aperta agli eno-appassionati.

