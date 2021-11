Cantine Pellegrino, svolta green a Pantelleria, con il più grande impianto fotovoltaico d’Italia

Non sono rari i progetti nel mondo del vino orientati sempre di più verso la sostenibilità. L’ultimo arriva dalla Sicilia, dalle storiche Cantine Pellegrino, che inaugurano a Pantelleria il più grande impianto fotovoltaico privato in Italia ad energia rinnovabile, e l’unico al servizio di un’attività produttiva sull’isola, capace di garantire una potenza complessiva pari a 86,40 kWp, che permette all’azienda di produrre una quota di energia da fonti rinnovabili tale da essere quasi autosufficiente. Un altro passo in direzione delle scelte green-oriented, in tutti e tre i siti di produzione di Marsala, Cardilla e Pantelleria, dalla coltivazione delle vigne con metodo biologico al sostegno ambientale per il mantenimento del paesaggio, dall’illuminazione alla logistica, dalla gestione dei rifiuti all’utilizzo agronomico delle acque reflue, fino al contenimento di ogni forma d’inquinamento ambientale, utilizzando materiali riciclabili.

“Crediamo fortemente - afferma Benedetto Renda, presidente della Pellegrino e del Consorzio Vini Pantelleria - nello sviluppo sostenibile della nostra attività produttiva, sempre e comunque nel rispetto dell’ambiente. Oggi siamo la prima cantina sull’isola ad essere dotata di un impianto fotovoltaico, ma ci auguriamo che anche altri possano seguire la nostra iniziativa al fine di preservare questo territorio unico e sostenerne l’economia”.

Il ricorso al fotovoltaico non è una novità per la cantina siciliana, che ha disposizione nella sede storica, dal 2010, un impianto da 250KW capace di produrre energia pulita destinata all’autoconsumo. Le scelte nel segno della sostenibilità ambientale riguardano inoltre la produzione vinicola. In tutte le quattro tenute di famiglia è adottata infatti una gestione viticola sostenibile, producendo anche linee di prodotto con certificazione Bioagricert. Con Pantelleria il legame stretto da Cantine Pellegrino è ormai di lunga data: era il 1992, infatti, quando fu costruita la cantina sull’isola. Impegno confermato anche dalla volontà di affidarsi per la coltivazione delle uve esclusivamente agli agricoltori panteschi, che praticano da sempre una viticoltura eroica e sono custodi e detentori di un sapere millenario che si tramanda di generazione in generazione. Inoltre, questa scelta permette all’azienda di approvvigionarsi delle uve nell’intera isola contribuendo al mantenimento del paesaggio agricolo di tutta Pantelleria.

Il nuovo impianto è costituito da 270 moduli fotovoltaici del tipo vetro-vetro, di potenza pari a 320 Wp cadauno e l’installazione è avvenuta nel pieno rispetto del paesaggio (non è visibile da nessun osservatore) e nel completo rispetto dello skyline della zona. Un investimento che consentirà all’azienda di godere di un notevole risparmio di energia elettrica, pari a 105MWh l’anno con 49.600 kg di emissioni di CO2 evitate.

