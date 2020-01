Capodanno, è ora di tirare le somme: il 2019 di WineNews tra nuovi social e tanti nuovi follower

L’ultimo giorno dell’anno è sì giornata di brindisi, ma anche di somme da tirare, e se col 2019 non solo si chiude un anno, ma un decennio, la stima degli obiettivi raggiunti è d’obbligo. Quello che si chiude oggi è stato, per WineNews, infatti, un anno pieno di traguardi raggiunti, che hanno anche superato le aspettative: la nuova avventura social di Instagram chiude l’anno, ad appena 5 mesi di vita, con 6.750 follower, mentre i più affermati canali di Facebook e Twitter hanno raggiunto rispettivamente 48.201 fan (in 18 mesi) e 20.587 follower (da Luglio 2010). Ma il cuore pulsante della macchina di WineNews rimane sempre il sito, che, ormai da 20 anni, ogni giorno, si riempie di notizie del mondo del vino, del cibo, dell’agricoltura, della ristorazione e dell’enoturismo, e ne ha visto cambiare forma, interesse e protagonisti, che nel 2019 ha contato su 1,8 milioni di visitatori unici. In alto i calici, quindi, per un anno pieno di soddisfazioni da tutto lo staff di WineNews!

