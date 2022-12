Carta d’imbarco per il vino siciliano: all’Aeroporto di Palermo arriva il primo wine bar di Planeta

Il vino made in Sicily è pronto a fare il check-in ed a partire per nuove rotte internazionali: all’Aeroporto di Palermo nasce il primo wine bar monomarca firmato Planeta, una della cantine-simbolo dell’enologia dell’isola. Nell’area imbarchi dello scalo Falcone e Borsellino, al terzo livello, un grande spazio con vista panoramica sul mare offrirà piatti tipici della gastronomia siciliana insieme ai vini dell’azienda, pronti per essere degustati e acquistati dai numerosi viaggiatori che ogni anno arrivano e ripartono dallo scalo di Palermo (nei primi dieci mesi del 2022 sono stati oltre 6 milioni). Il nuovo Planeta Wine Bar sarà inaugurato tra il 2023 e il 2024, al completamento dei lavori previsti all’interno dell’aeroporto.

Quello di Planeta è solo l’ultima in ordine di tempo tra le numerose iniziative nell’ambito del “travel retail”, canale sempre più presidiato dal vino italiano tra stazioni e aeroporti di tutto il mondo: dai Prosecco Bar di Bottega in numerosi scali internazionali, come Londra e Dubai, al wine bar di Allegrini e Villa Sandi all’Aeroporto Marco Polo di Venezia, passando per Ferrari a Milano Malpensa, Linate e Roma, senza dimenticare il wine bar di Frescobaldi a Fiumicino. Sempre a Fiumicino troviamo anche i due bar targati Zonin, mentre a Napoli Capodichino c’è il lounge bar firmato Feudi di San Gregorio.

Autogrill, specialista italiano della ristorazione on the move, insieme a Chef Express e Mychef si è aggiudicato la gara promossa da Gesap - la società gestrice dei servizi dello scalo di Punta Raisi - per la gestione decennale degli spazi dedicati all’offerta gastronomica. Planeta, famiglia storica della viticoltura siciliana, con oltre 30 etichette e 7 cantine distribuite nei diversi territori della regione, ha presentato insieme ad Autogrill una proposta efficace e dalla forte identità: un excursus nella tradizione culinaria della famiglia e nella storia gastronomica siciliana sintetizzato in un format snello e dal sapore contemporaneo, adatto ad un consumo veloce in aeroporto. Gli abbinamenti saranno in esclusiva con i vini Planeta.

“Siamo agricoltori da 17 generazioni e il vino, insieme all’olio e all’ospitalità, rappresenta la sintesi del nostro profondo amore per la terra - commenta Alessio Planeta, ad Planeta - e rispetto per la natura. Siamo orgogliosi di poter raccontare la storia e la straordinaria biodiversità della regione ai viaggiatori italiani e stranieri che transitano da Palermo. Per decenni l’Aeroporto di Palermo è stato il punto di partenza del nostro peregrinare per il mondo, l’inizio del racconto del nostro lavoro e di quello degli altri colleghi del vino per raccontare una Sicilia diversa da quella degli stereotipi. Il vino siciliano è stato il primo segnale di una terra in evoluzione, dagli anni ‘90 ad oggi. Per questo abbiamo da subito sposato Autogrill in questa nuova iniziativa: Planeta Wine Bar sarà il benvenuto in Sicilia e l’ultimo piacere prima di ripartire”.

