Catering e banqueting in accelerazione: crescita al +8% ed oltre i 2,3 miliardi nel 2025

Nel 2025 il banqueting e catering corre al +8% di crescita dopo il +5,8% dell’anno precedente, supera i 2,3 miliardi di euro di fatturato complessivo e coinvolge oltre 110.000 addetti, di cui 15.000 stabili: numeri che raccontano più di una semplice ripresa e che fanno da cornice all’Assemblea Anbc-Fipe, l’Associazione nazionale Banqueting e Catering, in scena, nei giorni scorsi, a Roma, in Confcommercio, dove imprenditori, esperti e istituzioni si sono confrontati sulle traiettorie future del comparto.

L’incontro ha messo in luce un settore in piena trasformazione, capace di crescere non solo sul piano economico ma anche sul fronte associativo, con un aumento significativo dei nuovi ingressi, in particolare dal Sud Italia, segnale evidente della vitalità e dell’attrattività del settore. Al centro del dibattito la necessità di governare lo sviluppo puntando su professionalità, sostenibilità e innovazione dei servizi, elementi chiave per rispondere a una domanda che chiede esperienze di qualità e soluzioni sempre più evolute. La ripresa degli eventi, unita alla capacità delle imprese di adattarsi a un contesto in rapido cambiamento, consolida così la solidità di un sistema che guarda al futuro con visione e responsabilità, confermandosi uno dei motori più dinamici dell’economia dei servizi.

“La crescita degli associati, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno, è un segnale chiaro: il nostro è un settore vivo, dinamico e sempre più attrattivo - dichiara Paolo Capurro, presidente Anbc-Fipe - le imprese del banqueting e catering rappresentano un’eccellenza del made in Italy, fondata su qualità, professionalità e capacità di innovazione. È proprio su questi valori che dobbiamo continuare a investire per rafforzare la competitività e garantire standard sempre più elevati. Dobbiamo affrontare le sfide con determinazione, puntando su legalità, qualità e giovani. Solo così potremo costruire un futuro solido e sostenibile. Il banqueting e il catering sono motori di valore economico, ma anche sociale e culturale: investire in qualità e professionalità significa rafforzare l’intero comparto e renderlo sempre più competitivo e attrattivo per le nuove generazioni”, conclude Capurro.

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