C’è anche San Gimignano, in Toscana, tra gli 8 posti più cool al mondo in cui studiare il vino

Tra i posti più cool e interessanti del mondo in cui fare un corso sul vino ce n’è anche uno italiano: è San Gimignano, patria della Vernaccia, il bianco più famoso della Toscana. Il borgo medioevale è stato selezionato dal magazine americano Wine Enthusiast, insieme ad altre destinazioni in tutto il mondo che rappresentano le migliori destinazioni di viaggio per approfondire le proprie conoscenze enologiche. Dal Portogallo alla Provenza, dalla Scozia alla Spagna, da Baune alla Nuova Zelanda, passando per gli Stati Uniti, esistono tanti tipi di opportunità di apprendimento, dal diploma Wine & Spirit Education Trust (Wset) ai corsi di degustazione.

Sono molti, per Wine Enthusiast, i motivi per cui recarsi a San Gimignano, uno dei borghi più amati e visitati dell’Italia del vino, in cui nasce la Vernaccia, “Regina bianca” in una regione notoriamente “rossista”. Tra torri medioevali e scorci suggestivi, qui si può seguire “The Wine Experience”, una masterclass di due ore (disponibile in italiano, inglese e francese), organizzata dal Consorzio della Vernaccia, che esplora il vitigno bianco del territorio. La lezione inizia con una panoramica della produzione vinicola, della storia e dei vigneti della Vernaccia. Poi si imparano a conoscere gli aromi dell’uva e, in seguito, si affronta una degustazione di sei vini e una lezione di abbinamento gastronomico, che spiega come abbinare la Vernaccia ai diversi cibi.

A Porto, in Portogallo, nel World of Wine (Wow), il nuovo distretto culturale tutto dedicato al vino, ci si può iscrivere al workshop “Demystifying Wine”, che copre i fondamenti del vino, i principi base di come viene prodotto, la terminologia e come assaggiarlo e analizzarlo. Per ampliare le proprie conoscenze si possono estendere le lezioni a cioccolato & vino, regioni vinicole portoghesi e varietà di uva in tutto il mondo.

Per un corso più lungo e completamente immersivo, si può partecipare ai corsi di “Chêne Bleu Extreme Wine”, in Provenza, volti a conseguire i livelli I e II del WSET. I programmi, della durata di una settimana, includono vitto e alloggio completo presso la tenuta Chêne Bleu, pasti gourmet e vini di prima qualità, certificazione di livello prescelto (con un tasso di superamento del 100% sin dall’inizio del corso nel 2008) e il certificato di conoscenza del vino della proprietà.

A Barcellona “Rack and Return” è stata fondata da tre amici con un amore comune per il vino e la dedizione all'insegnamento dei corsi WSET. Gli studenti non solo assaggeranno i vini che si trovano solitamente, ma sperimenteranno anche altre selezioni. Un altro fattore unico è che tutti gli insegnanti di Rack and Return producono vini da soli o sono ambasciatori di Cava, vini delle Canarie, Sherry e Alicante. I corsi sono disponibili in inglese e spagnolo.

Alla Cultivate Finger Lakes, nella regione di New York, c’è l’opportunità di saperne di più su uno dei più grandi territori vinicoli degli Stati Uniti e di frequentare i corsi Wset di persona (livelli da I a III). Le lezioni si tengono settimanalmente, per non più di due ore alla volta, con date che variano durante l’anno e sono tenute da esperti di vino internazionali.

La “Lothian Wine School” a Edimburgo, in Scozia, offre una varietà di corsi da quelli introduttivi agli avanzati. Uno dei più interessanti è quello sull’abbinamento tra cibo e vino scozzese, come la terrina di selvaggina delle Highlands con Pinot Nero della Nuova Zelanda e anatra affumicata di Loch Rannoch con Valpolicella.

A Auckland, in Nuova Zelanda, c’è il corso che dura un’intera giornata tenuto dal Master of Wine Bob Campbell all’enoteca Caro’s. Prevede abbinamenti tra cibo e vino, oltre a lezioni sulle caratteristiche dei principali tipi di vino, su come conservarlo, su come determinare le temperature di servizio e altro ancora.

A Beaune, in Francia, Cristina Otel ha fondato la “Burgundy Wine School” nel 2009, dopo essersi laureata in viticoltura ed enologia. I corsi, sia per principianti che per studenti avanzati, si concentrano sui vini della Borgogna e sono un’opportunità per approfondire una panoramica della regione, inclusa la descrizione del paesaggio e la storia del luogo.

