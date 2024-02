C’è anche Trimani tra i 10 wine shop più “iconici” del mondo, secondo Wine Enthusiast

Per gli amanti del vino le enoteche sono come i negozi di caramelle per i bambini: veri e propri paradisi in cui perdersi alla ricerca della propria etichetta preferita, della bottiglia di nicchia, del brand prestigioso, dell’annata introvabile. Cè ancheTrimani, indirizzo cult per gli eno-appassionati italiani, nella classifica dei 10 wine shop più “iconici” del mondo, stilata dal magazine americano Wine Enthusiast: inaugurata nel 1821, la più antica enoteca di Roma - tuttora di proprietà della famiglia Trimani - offre 6.000 etichette in arrivo da tutti i Paesi. È anche la sede del primo wine bar italiano, aperto nel 1991. Ma nella lista di Wine Enthusiast ci sono altri riferimenti di culto a livello globale, come Acker Wines a New York, Berry Brothers & Rudd a Londra, Cave Rokin ad Amsterdam, Caves Augé a Parigi, La Contra a Città del Messico, Lavinia a Madrid, Prince Wine Store a Melbourne, Vila Viniteca a Barcellona e Viniculture a Berlino.

Le enoteche rappresentano da sempre la cartina al tornasole per le vendite del vino, anche oggi in cui l’online sta ormai affiancando, e in certi casi superando, i negozi fisici: educano i consumatori sulle nuove tendenze e testimoniano il cambiamento dei gusti del pubblico nel tempo. Nella classifica di Wine Enthusiast ci sono i negozi che ogni amante del vino dovrebbe visitare almeno una volta nella vita. Come Acker Wines a New York, fondato nel 1820, il più antico negozio di vino d’America. É passato da essere un piccolo shop di alimentari a diventare un locale alla moda sulla Fifth Avenue, e infine nell’attuale posizione nell’Upper West Side. Oggi è un punto di riferimento per etichette rare e aste di vino prestigiose.

Berry Brothers & Rudd a Londra è la più antica enoteca della Gran Bretagna, fondata nel 1698. Dopo essere sopravvissuta ai bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale, l’attività subì una notevole espansione, e furono costruite cantine che oggi contengono 8,5 milioni di bottiglie. Cave Rokin ad Amsterdam è stata aperta nel seminterrato di un edificio del 17° secolo nel 1987. La selezione si concentra su vini francesi e italiani, ma i visitatori possono trovare anche bottiglie provenienti dalle regioni del Nuovo Mondo. Caves Augé a Parigi è stato fondato nel 1850, e innumerevoli clienti famosi hanno varcato le sue porte, come lo scrittore Marcel Proust. È difficile immaginare che sia cambiato molto dai suoi tempi, dato che le bottiglie sono stipate dal pavimento al soffitto. Negli ultimi decenni si è puntato a proporre un maggior numero di etichette di piccoli produttori, oltre a vini biologici e naturali.

La Contra a Città del Messico celebra l’industria vinicola del Paese, che risale agli Anni Venti del Cinquecento. Ormai diventata una catena, il primo negozio aprì ad Ensenada, nella Bassa California. É una delle poche enoteche interamente messicane al mondo. Lavinia a Madrid è stata fondata nel 1999 da Theirry Servant e Pascal Cheyrot, nel quartiere Salamanca. Lo spazio è stato progettato per avere la luce, la temperatura e l’umidità perfette per la conservazione del vino. Il negozio contiene più di 4.500 bottiglie, suddivise tra etichette spagnole e internazionali. Prince Wine Store a Melbourne è nata nel 1997, con la volontà di rendere il negozio uno dei posti migliori in cui acquistare vino in Australia. Ogni bottiglia viene degustata e approvata da un team di esperti prima di essere messa in vendita. La selezione comprende oggi più di 3.400 etichette, alcune importate esclusivamente. Nel 2013 il locale si è ampliato con un ristorante interno, Belotta. Vila Viniteca a Barcellona è nata nel 1993, ma le sue radici risalgono al negozio di formaggi dall’altra parte della strada, che vendeva vino sin dalla sua apertura, nel 1932. Oggi i visitatori possono curiosare tra i circa 7.500 vini della collezione, tra cui alcuni realizzati in collaborazione con varie cantine spagnole. Viniculture a Berlino, fondata nel 1984, è stata rilevata nel 2006 dall’ex sommelier Holger Schwarz. L’attenzione fu spostata dal tradizionale vino europeo ai vini naturali e biodinamici, diventando così il primo rivenditore specializzato in Germania. Oggi il negozio vende più di 500 etichette e d ospita una fiera annuale del vino a novembre.

Copyright © 2000/2024