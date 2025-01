C’è la Toscana al primo posto in Europa tra i territori più amati dai wine lovers

La Toscana - con i suoi vini iconici, le cantine-mito, i vigneti che sono ormai parte integrante di paesaggi conosciuti in tutto il mondo, dal Chianti a Montalcino, da Montepulciano a Bolgheri, passando per la Maremma - è stata nominata migliore località europea per gli amanti del vino. La regione ospita 6.680 aziende vinicole e produce ben 32.280 vini diversi, di cui il 44% è di alta qualità. E se subito dopo la Toscana si è piazzato il Piemonte, è l’Italia ad essere stata eletta secondo miglior Paese per le regioni vinicole di lusso, con tre diverse località che si classificano tra le prime cinque, tra cui Toscana (prima assoluta in classifica, con un punteggio di 8,43 su 10), Piemonte e Veneto. Lo dice uno studio redatto da “The Luxury Travel Book” (sito specializzato nell’affitto di ville di lusso per vacanze) sulle migliori località europee per i wine lovers, redatto in occasione della “Giornata Mondiale del Vino”, che si festeggia il 18 febbraio.

Dal Prosecco al Chianti fino all’Etna di Sicilia, l’Italia continua a essere il punto di riferimento globale per l’export vinicolo. Non sorprende quindi che sia sul podio della classifica. Ma quali sono le migliori regioni italiane e quali sono gli altri Paesi europei in classifica? Per scoprirlo, “The Luxury Travel Book” ha analizzato 30 delle principali regioni vinicole d’Europa esaminando una serie di parametri, dal numero totale di aziende vinicole al numero di vini, dai tour a quattro stelle ai vigneti, fino al punteggio complessivo dell'esperienza enologica.

La Toscana, che ospita 619 tour e degustazioni di vino con valutazione 4 stelle e 556 aziende vinicole e vigneti con valutazione 4 stelle (i numeri più alti tra tutte le aree analizzate), ha totalizzato un punteggio complessivo di 8,43 per l’esperienza del vino, piazzandosi al primo posto della classifica. Il Piemonte è stato nominato seconda regione vinicola più lussuosa d’Europa, con un punteggio di 6,71 su 10 per l’esperienza del vino, e risulta avere il più grande numero di vini prodotti tra tutte le regioni analizzate, ovvero 43.540. Segue il Veneto, che produce 39.496 diversi tipi di vino e totalizza un punteggio di 5,48 su 10 per l’esperienza di vino.

Focus - La classifica completa delle migliori località europee del vino secondo “The Luxury Travel Book”



Toscana - punteggio 8,43

Piemonte - punteggio 6,71

Champagne - punteggio 6,32

Bordeaux - punteggio 6,27

Veneto - punteggio 5,98

Borgogna - punteggio 5,0

Palatinato (Germania) - punteggio 4,54

Castiglia e León (Spagna) - punteggio 3,71

Catalogna (Spagna) punteggio 3,60

Provenza (Francia) punteggio 3,56

