Cecchi, realtà del vino in grande salute, ma sono forti i dissidi nella governance

Le vendite della casa vinicola Cecchi, una delle cantine storiche ed importanti del Chianti Classico, nonostante uno dei periodi più brutti dell’economia italiana e mondiale, ha portato ad un fatturato di oltre 37 milioni di euro (in linea con i numeri 2019, vendite Italia 57% ed all’estero 43%; 97 ettari di vigneto in Chianti Classico, 6 a Montalcino, 46 a San Gimignano, 110 in Maremma Toscana e 26 in Umbria a Montefalco), penalizzato dalle vendite in horeca, ma anche aiutati dal buon andamento del canale gdo e dai mercati stranieri. Ma, purtroppo, adesso, la cantina si trova ad affrontare dei forti dissidi, con ricorsi e contro-ricorsi, nella governance e nella proprietà (i fratelli Cesare e Andrea Cecchi, proprietari della cantina di Castellina in Chianti). Che, prima o poi, dovranno trovare una soluzione, nell’interesse superiore della cantina, che è sana, patrimonializzata ed in utile, nata nel 1893 nel territorio del Chianti.

