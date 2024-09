Champagne Billecart-Salmon entra nel mondo delle bevande alcool free supportando Juke

Chissà se è davvero l’inizio di una nuova era oppure soltanto un’occasione per sviluppare ulteriormente il proprio business. Di certo il fatto non passa inosservato in un periodo storico in cui le bevande alcol free stanno guadagnando posizioni, pur restando al momento un fenomeno di “nicchia”, nelle preferenze dei consumatori, soprattutto quelli più giovani. Qualunque sia la ragione, la notizia è che Champagne Billecart-Salmon, una delle ultime maison di Champagne indipendenti a conduzione familiare attive, con la settima generazione alla guida, è entrata nel settore analcolico attraverso una nuova partnership con Jukes, il marchio di bevande alcool free pensate per la gastronomia, creato dal noto wine taster e wine-writer Matthew Jukes, oltre trent’anni di esperienza nel mondo del vino. Lanciata nel 2020, Jukes, che ha “casa” a Londra, offre una collezione di bevande analcoliche che punta all’alta qualità, senza alcol, con poche calorie e 100% di origine vegetale.

Un prodotto “premium” che utilizza una miscela di frutta, verdura, erbe ed aceto di sidro di mele biologico e che si propone come alternativa agli alcolici, e, in particolare, ad un prodotto “complesso” come può essere il vino. Bevanda che ha convinto Mathieu Roland-Billecart, ceo Billecart-Salmon, le cui cuvée sono distribuite in hotel di lusso, ristoranti raffinati ed enoteche indipendenti in oltre cento Paesi in tutto il mondo: Billecart-Salmon Sélection, la divisione di distribuzione dello Champagne Billecart-Salmon, sta infatti supportando lo sviluppo del marchio londinese in Francia ed a livello internazionale.

“A mio parere - ha detto Mathieu Roland-Billecart - Jukes offre un’alternativa unica nel mondo senza alcol, con un gusto squisito e in linea con i nostri valori ambientali. Sono lieto che, grazie a questa partnership, Billecart-Salmon Sélection possa offrire agli adulti più esigenti un’opzione sofisticata per quei momenti in cui preferiscono non bere alcolici. Champagne Billecart-Salmon ha sempre cercato di creare momenti di degustazione eccezionali, un’ambizione condivisa da Jukes”.

Matthew Jukes, creatore e co-fondatore di Jukes ha sottolineato come “la nostra missione è quella di offrire una categoria unica di bevande, focalizzata sul benessere e sulla profondità e complessità dei sapori. Siamo lieti di intraprendere questa avventura internazionale con Billecart-Salmon, una Maison caratterizzata da eccellenza e precisione”.

Copyright © 2000/2024