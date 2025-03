“Che illuso: credevo che i miei baci fossero più dolci del vino”: parola di Snoopy

“Quello stupido beagle mi ha baciato! Se ci riprova un’altra volta lo prendo a pugni!”, urla Lucy a Charlie Brown che, come sempre ascolta la bisbetica amica senza battere ciglio. E, come sempre, è invece Snoopy, l’amatissimo cane di Charlie Brown, a dire - o meglio a meditare - la sua sdraiato sopra la sua cuccia: “che illuso: credevo che i miei baci fossero più dolci del vino”. È questa solo una delle battute più famose in cui il vino è protagonista con ironia nei Peanuts, la storia a fumetti più famosa ed amata al mondo nata dall’immaginazione del fumettista Charles M. Schulz, e pubblicata per la prima volta in Italia, nel 1963, su “Linus”, la storica rivista italiana di fumetti nelle cui pagine “sono passati” tutti i fumetti più iconici e tutti i più bravi fumettisti italiani e internazionali (e che al vino, in oltre 60 anni di storia, ha dedicato più di una copertina, oggi veri e propri oggetti da collezione).

L’occasione per WineNews per ricordare questa curiosità in salsa enoica, sono i 75 anni dei Peanuts, la cui prima striscia è stata pubblicata nel 1950, e, da allora, le avventure di Charlie Brown, Snoopy e dei loro amici, oggi vere e proprie icone pop, hanno conquistato milioni di lettori in tutto il mondo, affrontando temi universali come l’amicizia, la speranza e le piccole sfide quotidiane con ironia, sensibilità e saggezza. Anche attraverso il vino e la sua cultura.

