Chiara Ferragni e Fedez, e i vini per festeggiare l’anniversario di nozze in Toscana

Non poteva che far parlare di sé anche per la passione per il vino italiano ed i suoi territori, la coppia più famosa e seguita d’Italia. Una passione che, come fanno sempre più vip, Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto di mostrare ai milioni di followers dei loro profili social, dall’antico Castello di Montepò, la Tenuta di Jacopo Biondi Santi con i figli (Tancredi, Clemente e Clio, ndr) immersa tra i vigneti del Morellino a Scansano, nel loro viaggio in Maremma, scelta per celebrare il loro amore e festeggiare l’anniversario di cinque anni di matrimonio in Toscana, con tappa anche al Castello di Vicarello, dimora storica e cantina, e poi fino a Siena, passando da Castagneto Carducci in quel di Bolgheri. Al Castello di Montepò, da quanto apprende WineNews, dopo averli accolti con discrezione e fatto gli onori di casa, prima della visita alla cantina e di un pranzo tra i vigneti, Jacopo e Tancredi Biondi Santi hanno guidato i Ferragnez, in una degustazione del pluripremiato rosato JeT (il loro acronimo, ndr), e dei rossi di punta della Tenuta, il Sassoalloro, Sangiovese in purezza, e lo Schidione, il Supertuscan da Cabernet Sauvignon, Merlot e Sangiovese, tutti dal Sangiovese BBS11, il clone omologato e di proprietà esclusiva della famiglia Biondi Santi, e che li ha visti appassionati ed interessati.

