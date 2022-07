Cibo e cultura: il Borscht, piatto tipico dell’Ucraina, è “Patrimonio dell’Umanità”

Il mondo del vino, della cucina e della ristorazione, in questi mesi, hanno messo in moto tante iniziative a sostegno dell’Ucraina invas dalla Russia. E guardando ad un cibo che, da sempre simbolo di cultura e pace, di condivisione e di fratellanza, arriva in queste ore la notizia che il Comitato straordinario dell’Unesco ha dichiarato “Patrimonio dell’Umanità” il Borscht, piatto tipico della cucina ucraina a base di barbabietole, cavolo fresco, brodo, carne di manzo e maiale. Con il percorso di candidatura iniziato nel 2019, che avrebbe dovuto ottenere risposta tra il 2023 ed il 2024, ma che l’Unesco (con il sostegno dell’Italia, riporta l’agenzia Ansa) ha deciso di accelerare, per dare l’ennesimo segnale internazionale di vicinanza all’Ucraina.

