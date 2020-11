Club Excellence, Luca Cuzziol è il nuovo presidente: “solo uniti e insieme supereremo questa crisi”

“Stiamo attraversando un periodo storico molto difficile e delicato. È necessario mantenere i nervi ben saldi e fare sistema nel settore senza cedere a facili, quanto scorrette, scorciatoie. Noi faremo la nostra parte sostenendo le parti deboli del settore senza speculazioni. Solo uniti e insieme - produttori, distributori, agenti e settore Horeca - riusciremo a superare questa crisi”. A dirlo è Luca Cuzziol, guida di Cuzziol GrandiVini e nuovo presidente di Club Excellence, realtà che riunisce diciotto tra le più importanti società italiane di distribuzione ed importazione di vini e distillati (realtà come Sagna, Gruppo Meregalli, Cuzziol GrandiVini, Pellegrini, Balan. Sarzi Amadè, Vino & Design, Teatro del Vino, Proposta Vini, Bolis, Les Caves de Pyrene, Premium Wine Selection PWS, Ghilardi Selezioni, Visconti 43, Première, AGB Selezione, Philarmonica, Spirits & Colori).



Classe 1967, Cuzziol è al timone della Cuzziol GrandiVini, azienda con sede a Santa Lucia di Piave (Treviso). Succede a Massimo Sagna alla guida di una realtà attorno alla quale gravitano 1400 agenti e quasi un migliaio di produttori. Cuzziol punterà sulla continuità con la precedente gestione.



“Il nostro obiettivo è come sempre quello di operare - spiega il presidente Luca Cuzziol - in modo coerente ed etico attraverso una continua attività di formazione nei confronti degli agenti e di tutti i nostri clienti per incrementare la cultura intorno al mondo del vino. Il distributore non rappresenta un passaggio in più nella filiera del vino, ma una figura centrale che gestisce la delicata fase della logistica e consente di diffondere la conoscenza di nuove produzioni grazie alla profonda esperienza costruita negli anni”.

