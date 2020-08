“Cogli l’acino”, piccolo e divertente manuale per muovere i primi passi nel mondo del vino

Il modo migliore per conoscere il vino è andare dritto alla radice: il vitigno. Pinot Nero o Sangiovese, Riesling o Cabernet, la stessa varietà mostra facce diverse se cresciuta e vendemmiata in Francia o in Piemonte, in Australia o in Toscana. Dopo un’iniziale “corso di azzeramento” per capire come leggere un’etichetta, utilizzare il calice giusto e un vocabolario da veri intenditori, ecco un giro per il mondo attraverso le trentatré maggiori varietà internazionali, proprio quelle che servono per entrare con facilità nello sterminato - e straordinario - mondo del vino. Per ogni vitigno il racconto della degustazione, le diverse declinazioni nazionali, un poco di storia e gli abbinamenti perfetti. E infine: un focus sullo Champagne (e gli altri spumanti) e tutti i consigli per il perfetto food pairing. Ecco “Cogli l’acino - I grandi vitigni del mondo in un sorso”, piccolo manuale, divertente e pratico, edito da EDT, per muovere i primi passi nel mondo del vino, firmato da Maryse Chevriere, scrittrice e sommelier, è stata drink editor di “The Daily Meal” e scrive regolarmente di vino per le testate “Food & Wine”, “StarChefs” e “Munchies” (Vice).

