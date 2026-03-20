Coldiretti: “il cibo è un’infrastruttura strategica: senza agricoltura non c’è sicurezza nazionale”

“Il cibo deve essere considerato una vera infrastruttura strategica per il Paese: senza agricoltura non c’è sicurezza nazionale né futuro. In un contesto globale segnato da guerre e instabilità, garantire cibo sufficiente e di qualità è una priorità assoluta. È una responsabilità che può essere assicurata solo dal lavoro degli agricoltori”: sono le parole del segretario generale Coldiretti, Vincenzo Gesmundo, che ha aperto, oggi, la manifestazione a Montesilvano, in Abruzzo, con oltre 3.000 agricoltori. “La guerra è già dentro le nostre aziende, tra aumento dei costi e difficoltà negli approvvigionamenti - spiega Gesmundo - non possiamo far finta di nulla. Servono scelte politiche forti e strutturali che mettano davvero l’agricoltura al centro. Oggi una delle emergenze principali riguarda i costi di produzione, da gasolio a fertilizzanti tutto è aumentato, dobbiamo fermare le speculazioni”.

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