Coldiretti: “Lagarde pensi ad abbassare il costo del denaro per le famiglie e le imprese”

“Senza vergogna. La presidente Christine Lagarde dovrebbe pensare ad abbassare il costo del denaro per le famiglie, i cittadini e le imprese per aumentare la competitività del sistema. Anche perché rientra nella sua responsabilità di presidente della Banca Centrale Europea (Bce), contenere i tassi e fermare gli intenti speculativi di alcuni stati membri dell’Ue”: Coldiretti non usa mezzi termini nel commentare, in questo modo, le parole di Christine Lagarde, che dal Mercato di Sant’Ambrogio a Firenze, per il Consiglio direttivo della Bce ospitato dalla Banca d’Italia (29-30 ottobre), ha detto di aver “controllato i prezzi del cibo molto attentamente e sì, sono aumentati, ma molto meno rispetto a due anni fa. Ora sono ancora in aumento e sono più alti dell’inflazione media che abbiamo. Quindi abbiamo una media di circa il 2% e i prezzi dei prodotti alimentari sono un po’ più alti e dobbiamo assicurarci che continuino a scendere, perché il cibo è importante”.

Un’affermazione che, però, secondo Coldiretti, stride con la realtà vissuta da famiglie e imprese, che da anni affrontano rincari su energia e credito, mentre i prezzi all’origine per prodotti come riso e grano sono in caduta libera.

Lagarde ha ammesso che i prezzi alimentari restano superiori all’inflazione media, ma Coldiretti ribatte che dietro al caro-cibo non ci sono agricoltori arricchiti, bensì aziende che garantiscono la salute dei cittadini e la sicurezza alimentare dell’Europa. Per l’associazione degli agricoltori, “è responsabilità della Bce contenere i tassi e contrastare le speculazioni, non limitarsi a constatare i problemi tra i banchi di un mercato. Aspettiamo che Lagarde abbia un moto di coscienza e si impegni davvero per il futuro dell’Europa”, conclude Coldiretti, sottolineando che “le sue decisioni, non sempre comprensibili, pesano sulla vita quotidiana dei cittadini”.

