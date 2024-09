Collezionismo, i vini icona di Francia e d’Italia in asta da Finarte, tra “celebrità” e perle rare

Una bottiglia di Domaine de la Romanée-Conti Romanèe-Conti Grand Cru 1990, con base d’asta a 17.000 euro, e sei bottiglie di Domaine de la Romanée-Conti La Tache (17.000 euro), autentiche perle enoiche francesi ambite dagli eno-appassionati di tutto il mondo; ma anche il Belpaese è presente con una verticale di Ornellaia della Tenuta dell’Ornellaia (2002-2019, 19 bottiglie a 4.000 euro), tre bottiglie di Barolo Monfortino Riserva 2015 di Giacomo Conterno (si parte da 3.000 euro), e con i gioielli piemontesi di cantine come Accomasso, Gaja, Giacosa, Aldo Conterno e Giuseppe Mascarello. Spostandoci in Toscana non mancano il Sassicaia, e il Brunello di Montalcino “iconico” di Biondi-Santi, ma anche di Poggio di Sotto e San Polo, solo per citarne alcuni. E poi rare eccellenze come il Tramin Gewürztraminer Epokale 2009, da 100/100 per Robert Parker (con base d’asta di 800 euro), e una prestigiosa verticale di Montevetrano Magnum 2003-2019. Sono gli high-lights dell’asta battuta da Finarte, di scena l’8 e il 9 ottobre a Milano, e che si concentra sulle regioni più celebri, e quindi con il meglio dei principali territori di Italia e Francia per i vini, e la Scozia per i distillati.

Se Piemonte e Toscana sono i “portabandiera” del Belpaese, anche la proposta francese si concentra sui due poli più celebri, Bordeaux con Lafite, Latour, Mouton, Petrus e Margaux, e una bella rassegna degli Châteaux più importanti, e Borgogna con Drc, Henri Jayer, Roumier. Dom Perignon, invece, è il “re” della proposta di Champagne, con rare edizioni e bottiglie fuori dalla distribuzione classica: a completare l’offerta c’è Cristal e importanti edizioni di Krug, con Clos de Mesnil di epoche diverse. Chiude l’asta la sezione dei distillati, che abbraccia una rassegna di whisky Macallan, tra i quali spiccano il Red Ribbon e l’Anniversary 25YO, poi il The Glen Garioch 1971 di Samaroli, Bowmore, Springbank e tra i Rum uno Skeldon 1973 (base d’asta 8.000 euro).

Copyright © 2000/2024