Come avere il cassetto pieno e la cantina vuota, con il primo manuale destinato ai ristoratori

Vino e ristorazione, un binomio che unisce due simboli del made in Italy. Eppure, i ristoranti hanno spesso poca consapevolezza di quanto il vino possa essere strategico per i guadagni del proprio locale e compiono errori che rendono il risultato delle vendite deludente. Ma il fatturato derivante dalla vendita di vino può rappresentare fino al 40% del giro d’affari di un ristorante. Per aiutare il comparto della ristorazione e quello del vino a crescere in modo solido, anche in un momento complesso come l’attuale, e rafforzare la loro stretta relazione, Andrea Malgaroli, storico venditore di vino, ha scritto il libro “L’Ottima annata” (Editore Andrea Malgaroli, Novembre 2021, prezzo di copertina 37 euro).

Un lavoro nato dalla constatazione dell’assenza sul mercato di un manuale simile e che si avvale dei contributi in prima persona di tanti produttori amici dell’autore. Un testo frutto di un “lavoro sul campo”, che dura da tanti anni e che nasce da una scelta di vita: diffondere la conoscenza e aumentare il consumo consapevole di grandi vini.

La maggior parte delle carte vini sono fatte da esperti per esperti; al tempo stesso, la vera “ricchezza”, la vera bravura del sommelier è aiutare i tanti non addetti ai lavori a scegliere il vino perfetto per loro. L’obiettivo che l’autore si prefigge è aiutare ristoratori, sommelier e camerieri ma anche e soprattutto i clienti che, troppo spesso, si inibiscono davanti a carte poco spiegate e linguaggi criptici. “Vendere non va inteso come un atto legato semplicemente al denaro, ma come l’intenzione di guidare i propri clienti verso la scelta migliore per loro, verso quella bottiglia in grado di coronare una cena splendida e imprimersi nella loro memoria per sempre” spiega Andrea Malgaroli.

Il libro tuttavia è solo un punto di partenza di un progetto più ampio, ovvero i corsi di formazione di quarto livello, da lui ideati, dedicati alla vendita del vino, che uniscono discipline diverse come l’economia, il marketing, la psicologia e le neuroscienze.

“Ho la fortuna di fare un lavoro che mi piace, grazie anche all’incontro con tante persone speciali che mi hanno aiutato nel mio percorso. Ora con questo libro voglio restituire qualcosa di ciò che ho imparato, mettendolo a disposizione di tutto il settore. Tra gli amici speciali ci sono anche molti produttori di vino, alcuni dei quali mi hanno donato un’intervista racchiusa nel libro: Marilisa Allegrini, Giorgio e Renato Anselmet, Angelo Gaja, Silvio Jermann, Alois Lageder, Matteo Lunelli, Gianni Martini, Rodolfo Migliorini, Santi Planeta, Francesco Ricasoli, Hans Terzer e Cinzia Travaglini” conclude l’autore.

