Compie 40 anni “Vacanze di Natale ’83”: brindisi con una speciale 9 litri di Prosecco Gold Bottega 

Sullo sfondo di Cortina d’Ampezzo c’è Mauro, ragazzo romano di borgata, bello ma squattrinato, interpretato da un giovane Claudio Amendola; Roberto, ricco figlio di papà - con il volto di Christian De Sica - che porta la fidanzata americana a trascorrere le feste in Italia; ma, soprattutto, c’è Billo, ovvero Jerry Calà, scanzonato playboy e cantante di piano bar: sono solo alcuni degli indimenticabili protagonisti di “Vacanze di Natale ’83”, il primo cinepanettone, film cult che ha segnato un’epoca e che festeggia i suoi primi 40 anni. Per celebrare l’anniversari un evento d’eccezione a Cortina d’Ampezzo - con la partecipazione di Enrico Vanzina e Jerry Calà - in cui sarà stappata una speciale Salmanazar da 9 litri di Prosecco Gold Bottega, una delle griffe di riferimento della denominazione.

“Vacanze di Natale è stato interamente girato a Cortina - spiega Sandro Bottega, presidente onorario del Comitato - per questo motivo abbiamo sostenuto con piacere questa due giorni di tributo ad una pellicola che ha segnato l’immaginario degli anni Ottanta. L’abbinamento tra cinepanettone e Prosecco è il modo migliore per dare inizio all’evento”. Il pomeriggio del 15 dicembre, nella lounge dell’Hotel de la Poste a Cortina, dopo una conferenza ed aperitivo, sarà di scena una cena di gala dedicata a Jerry Calà, accompagnata dai vini e dai distillati Bottega. Al termine Calà, tra i più iconici protagonisti del film, terrà un concerto con la sua Jerry Super Band dal titolo evocativo: “40 anni di libidine”. A seguire, il 16 dicembre, nel Salon Dolomieu dell’Hotel de la Poste, una cena dedicata ad Enrico Vanzina, che verrà premiato con il “Nations Award Cortina” per aver creato un genere cinematografico di grande successo. Enrico Vanzina, sceneggiatore del primo cinepanettone della storia (diretto dal compianto Carlo Vanzina), ha fotografato un’epoca indimenticabile, attraverso i suoi miti: a partire proprio da Cortina d’Ampezzo, irrinunciabile place to be per generazioni di italiani. La pellicola riesce a fotografare perfettamente il clima della società di quelli anni, dall’euforia del benessere all’ambizione economica e sociale della piccola borghesia, dagli status symbol nell’abbigliamento alla straordinaria colonna sonora - da Mike Oldfield a Gazebo, da Vasco Rossi ad Antonello Venditti - senza dimenticare modi di dire che sono entrati di prepotenza nel linguaggio comune.

Copyright © 2000/2023