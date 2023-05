Concorso Enologico Città del Vino: è trionfo italiano con 27 Gran Medaglie d’Oro

Che uno dei segreti dell’Italia del vino sia dato dal suo patrimonio unico fatto di storia, cultura e tradizioni uniche e distinte, dal nord al sud del Belpaese, non è una novità. Una ricchezza sovente premiata in Italia e nel mondo come dimostra anche il risultato del Concorso Enologico Internazionale Città del Vino 2023, le cui selezioni, nei giorni scorsi, sono state di scena a Sambuca di Sicilia (Agrigento), nel cuore della Valle del Belice, nel programma Menfi Città Italiana del Vino 2023. In totale, sono state assegnate 43 Gran Medaglie d’Oro (27 all’Italia e 16 per vini stranieri) e 347 medaglie d’oro (Italia 289 e Paesi esteri 64). La Toscana con 5 Gran medaglie d’oro, è la regione più titolata, davanti a Sicilia (4), Piemonte, Abruzzo, Trentino-Alto Adige (3). Tra i Paesi stranieri, 16 le Gran Medaglie d’Oro assegnate: 10 sono andate al Portogallo, 5 alla Moldova e 1 alla Romania. A partecipare 1.300 vini (di cui 1.065 italiani e 222 stranieri, da 12 Paesi). La premiazione a Roma nella Sala della Protomoteca in Campidoglio il 7 luglio.

Il Concorso è organizzato dalle Città del Vino, dalla sua ideazione nel 2001, autorizzato dal Masaf (Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste) e con il supporto scientifico Oiv (Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino). Un concorso che, spiega Angelo Radica, presidente Città del Vino, “riesce a mantenere inalterato nel tempo il suo spirito: valutare i vini non tanto e non solo dal punto di vista tecnico (per la loro qualità oggettiva), ma soprattutto per il loro legame con il territorio, per la loro capacità di emozionare e per ribadire il valore del rapporto tra le aziende e i Comuni. Sindaci e produttori, sono idealmente uniti nella promozione delle tradizioni e delle eccellenze enologiche che li contraddistinguono e ricevono entrambi i riconoscimenti da mostrare in cantina e anche in Municipio”.

Focus - Le 27 Gran Medaglie d’Oro d’Italia

Cantine Colosi - Passito Najm 2020 - Malvasia delle Lipari Doc (Sicilia)

Terzoni Claudio Società Agricola La Conchiglia - Sensazioni d’Inverno Le Virtù del Poggio 2017 - Colli Piacentini Malvasia (Emilia-Romagna)

Cantina Aldeno Sca - Chardonnay 2022 - Trentino Doc (Trentino Alto Adige)

Cantina Cellaro Sca - Luna di Notte 2021 - Igp Terre Siciliane (Sicilia)

Ca Avignone - 3Tinto Riserva Bio 2019 Doc (Veneto)

Mimmo Paone - Stille di Sole Malvasia 2021 - Terre Siciliane (Sicilia)

Enofanusa - Fania 2022 Sicilia Doc (Sicilia)

Azienda Agricola Casagrande di Lucrezia Calagna Lucretia 2017 - Chianti Classico Docg Riserva (Toscana)

Olearia Vinicola Orsogna - Spiritus Terrae 2018 - Montepulciano d’Abruzzo Dop (Abruzzo)

Cantine Lunae Bosoni - Numero Chiuso 2019 - Colli di Luni Doc (Liguria)

Il Casolare Divino sas di Rosa Maria Tralice Società Agricola - 14 Vie 2022 - Igt Terre del Volturno (Campania)

Cantine Due Palme Cooperativa Agricola - Selvarossa 2019 - Selvarossa Salice Salentino Rosso (Puglia)

Cantine Silvestri - Vino Spumante aromatico di qualità dolce 2022 (Lazio)

Azienda Vinicola del Revì - Cavaliere Nero Rosè - Riserva 2016 Trento Doc (Trentino Alto Adige)

Società Agricola Pasetti di D. Pasetti - S.S. Gesmino 2021 - Abruzzo Passito Bianco Doc (Abruzzo)

Savigliano Fratelli - Barolo Boiolo Riserva Docg 2017 (Piemonte)

Cantine Paolo Leo - Moramora 2021 - Malvasia Nera Igp Salento (Puglia)

Cantina Bolzano - Alto Adige Lagrein Riserva Doc Taber 2020 - Alto Adige Doc (Trentino Alto Adige)

La Vrille di Hervè Daniel Deguillame - Chambave Muscat Flètri 2019 - Vallèe d Aoste Doc Chambave Muscat (Valle d’Aosta)

Società Agricola La.Di - PrimaMadre 2016 - Colline Teramane (Abruzzo)

Brigante Vigneti & Cantina - Ciro Doc Rosso Classico Superiore Riserva 0727 (2017) - (Calabria)

Azienda Agricola Cordero Gabriele - Roero Docg 2020 (Piemonte)

Azienda Agricola La Cura di Corsi Enrico - Predicatore 2020 - Toscana Igt (Toscana)

Azienda Agricola L’Aurora di Francesco di Mosti Pietro - Perte 2019 - Candia dei Colli Apuani Doc (Toscana)

Cantina di Nizza - Nizza Docg Riserva 2019 (Piemonte)

Giangi - Babbaijolzi 2020 - Igt Colli del Limbara (Sardegna)

Fattoria La Vialla di Gianni, Antonio e Bandino Lo Franco - Vin Santo del Chianti Occhio di Pernice 2013 Riserva Doc (Toscana)

