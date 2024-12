Confagricoltura acclama la manovra: “attenta al settore primario nonostante i fondi ristretti”

La legge di bilancio, dopo la fiducia incassata alla Camera, è oggi all’esame in Senato con il via libera che è previsto per il 28 dicembre. Ma già riscuote apprezzamenti, in particolare quelli di Confagricoltura che, attraverso il presidente Massimiliano Giansanti, ha così commentato: “una manovra che, pur nella ristrettezza delle risorse, dedica attenzione all’agricoltura. Oltre alla riduzione della pressione fiscale, utile a dare slancio all’economia - spiega - apprezziamo le misure utili al processo di innovazione del settore e alla ricerca in ambito agricolo”.

Positivi, quindi, secondo la confederazione, il contributo per proseguire nelle attività di ricerca sulle sperimentazioni con tecniche di editing genomico (3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027), già contenuto nel disegno di legge iniziale, oltre che la detassazione di 4 punti percentuali dell’aliquota sull’imposta sulle società per gli investimenti 4.0 e 5.0, e l’estensione del credito di imposta al settore agricolo per gli investimenti nella Zes unica al Sud. Bene, tra le altre misure, anche il rifinanziamento del programma triennale della pesca e dell’acquacoltura e sul cofinanziamento dello sviluppo rurale che garantisce maggiore flessibilità nell’utilizzo delle risorse. Sono, inoltre, un segnale importante le risorse per il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di 15 milioni di euro per l’anno 2025.

Tuttavia, secondo la confederazione, rimangono ancora da fare interventi per compensare adeguatamente i danni delle avversità climatiche, nonché da malattie animali e fitopatie: “vanno quindi nella giusta direzione, così come richiesto da Palazzo della Valle, gli investimenti per il contrasto alla Blue tongue e i 10 milioni per far fronte all’emergenza Psa, ma occorre prestare attenzione all’attuazione delle misure per ristorare i danni subiti dagli allevatori”.

Segnalate, infine, come criticità la restrizione del plafond del finanziamento del credito di imposta 4.0, la mancata armonizzazione della normativa sulle agroenergie con le attività connesse al codice civile (agrivoltaico) e il no alla proroga del bonus verde.

Copyright © 2000/2024