Contaminazioni d’autore: Zenato prosegue con il progetto Academy e porta l’arte a Vinitaly 

Contaminare il luogo più importante dedicato al business del vino con l’arte: prosegue la sfida di Zenato, che, con la sua Academy, porta a Vinitaly 2023 la mostra fotografica “Vino. Oltre la fotografia”, un progetto internazionale con cui l’azienda veneta ha voluto investire nei giovani e in quel mondo della cultura che è espressione di bellezza, creatività e ingegno. La mostra, da domenica 2 aprile (ore 15), in Zenato.

Il progetto “Vino. Oltre” nasce per stimolare una nuova riflessione sulla cultura del vino, del territorio, delle tradizioni. Un laboratorio creativo in cui la formazione artistica e il mondo aziendale entrano in dialogo creando in modo virtuoso stimoli e sinergie, relazioni e scambi. “Un investimento in progetti artistici - racconta Nadia Zenato - che nasce dal desiderio di valorizzare il nostro lavoro e il territorio in cui operiamo, di diffondere il bello e la cultura e da un’attitudine contemporanea di dialogare con gli appassionati dei nostri vini, tenendo sempre fermo il ruolo importante del nostro brand e dei valori che il nostro marchio vuole rappresentare”.

“Il termine Oltre, parola chiave del progetto, suggerisce un costante ampliamento della nostra visione - prosegue Nadia Zenato - un’attitudine che da sempre si manifesta nel nostro lavoro quotidiano di viticoltori. Per produrre vini di qualità sempre più alta, e perseguire nuovi risultati, in vigna, come in cantina, i gesti e i pensieri si rinnovano. Superate le barriere geografiche, spostandoci oltre oceano abbiamo voluto coinvolgere nella riflessione giovani artisti stranieri, che indagando oltre il linguaggio fotografico ci hanno fatto conoscere nuove visioni e nuovi modi di esprimere i nostri valori identitari”.

“Vino. Oltre la fotografia” è la tappa n. 4 del progetto fotografico “Vino. Oltre”, realizzato da Zenato Academy, in collaborazione con il Dipartimento di Fotografia e Video Bfa di Sva - School of Visual Arts di New York City, a cura del critico Luca Panaro e dell’artista Marco Scozzaro. Ai cinque studenti della scuola americana, dopo la residenza di una settimana nella realtà di Zenato, nel cuore della Valpolicella, è stato chiesto di andare “oltre la fotografia”, interpretando liberamente il tema dato. “E’ la fotografia a essere protagonista di questa nuova tappa del progetto - spiega Luca Panaro - con le mutazioni che negli ultimi tempi sono intercorse nello sviluppo delle tecnologie digitali, ma anche semplicemente nel diverso modo di intendere questo mezzo, sempre più libero da cliché formali e necessità di utilizzo. Non si tratta di analizzare i diversi modi di fotografare un soggetto piuttosto che un altro, si tratta invece di cogliere la natura in sé del medium, di comprendere la mutazione tecnologica e culturale in atto”. Gli studenti sono Kasey Baker, Xuhang Chen, Zheng Ma, Pumipat Usapratumban, Yu - Shan Sammi Wei. Nella prima esperienza sono stati coinvolti gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Brera sul tema “Oggetti”, nella seconda quelli della Scuola di Fotografia di Berlino f/16 sul tema “Paesaggio”, lo scorso anno quelli della Fmav - Fondazione Modena Arti Visive sul tema “Ritratto”.

Copyright © 2000/2023