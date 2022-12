Cosa scegliamo su Deliveroo? Il pollo è un classico, sul podio anche la Schiacciata Favolosa

Dalla Pita Chawarma al burrito passando per la nostra schiacciata. Ce n’è davvero per tutti i gusti nel “Deliveroo 100 Report”, l’ormai tradizionale appuntamento di fine anno con cui il popolare servizio di consegna ripercorre e racconta i cento piatti più popolari e di tendenza sulla sua piattaforma a livello globale. Un mix internazionale dove sul podio, al terzo posto mondiale, troviamo una specialità italiana, la Schiacciata Favolosa che si mangia “All’Antico Vinaio” di Firenze, tra le new entry più rilevanti. Se nel 2021 le poke bowl hawaiane avevano dominato la classifica, raggiungendo il primo posto in sei Paesi diversi, nel 2022, i clienti hanno invece ampliato e differenziato maggiormente le abitudini in fatto di cibo, definendo così una classifica più variegata.

A livello di trend, i burritos hanno raggiunto il primo posto in tre mercati e costituiscono il 5% dei 100 piatti globali. Immancabile la pizza che rappresenta il 4% del totale delle specialità in classifica, con la classica Margherita che resta la più amata. L’hamburger si conferma anche nel 2022 la prima scelta a domicilio in tutto il mondo, coprendo quasi un quarto delle posizioni (24%) della lista globale. Tra le tendenze rilevanti troviamo la passione per il pollo con quasi un quarto (23%) delle posizioni della Deliveroo 100 occupati da piatti a base di questo prodotto. Tra questi, il piatto che guida la classifica globale, il Pita Chawarma poulet (Shawarma kebab) di “Mezzencore” a Parigi, lo Spicy Chicken Sandwich di “Popeyes” a Londra e il Pollo allo Spiedo di “Giannasi dal 1967 a Milano”.

E poi ci sono i classici “confortanti” - pizza, hamburger, burrito e kebab - che occupano 34 delle posizioni in classifica della “Deliveroo 100”. Evergreen ma anche novità che resistono: la moda del froyo, lo yogurt gelato, sembra essere ancora molto attuale con cinque specialità entrate in classifica. Interessante è anche notare un cambiamento di abitudini. I clienti di tutto il mondo stanno abbandonando coltello, forchetta e cucchiaio a favore di una esperienza più pratica: il 60,6% dei 94 piatti nell’elenco globale “Deliveroo 100” (escluse bevande e generi alimentari) sono cibi che le persone tendono a mangiare con le mani.

La Schiacciata Favolosa di “All’Antico Vinaio” a Firenze guida la top 30 italiana dove si trovano alcuni classici della nostra tradizione come la piadina, la pizza e il pollo allo spiedo. Ad esempio La Piadina “La Leggenda” di La Piadineria (Milano), la Pizza Margherita di “Berberè e Assaje” (Milano), il Pollo Allo Spiedo di “Giannasi dal 1967” (Milano). A questi si aggiungono alcuni best-seller del food delivery come poke e hamburger, sempre molto apprezzati da chi ordina a domicilio. Come il Sunny Salmon Poke di “Poke House” (Milano), il Poke Love di “I Love Poke” (Torino), il Salmon Poke di “Pokeria by Nima” (Milano), parlando di burger, il Dakota di “Old Wild West” (Roma), il Bacon Burger di “Five Guys” (Milano) o il Colonel’s Burger di “KFC” (Milano).

Focus - I dieci piatti più popolari del 2022 su Deliveroo in tutto il mondo

Pita Chawarma di “Poulet Mezzencore” (Parigi - Francia)

Burrito di “Chipotle” (Londra - Regno Unito)

Schiacciata Favolosa di “All’Antico Vinaio” (Firenze - Italia)

Chicken Sando di “PICKL” (Dubai - Emirati Arabi Uniti)

Make Your Own Poke Bowl di “Surfside Poké” (Liegi - Belgio)

Pad Thai di “Ting Thai Caravan” (Edimburgo - Regno Unito)

Mixian with 1 Topping di “Tamjai Yunnan Mixian” (Hong Kong)

Fish Burger di “MOS Burger” (Singapore)

Iced Café Americano di “Starbucks” (Kuwait)

Burrito Bowl di “Boojum” (Cork, Irlanda)

Focus - Deliveroo Top 30 Italia

Schiacciata Favolosa - “All’Antico Vinaio” (Firenze)

Sunny Salmon Poke - “Poke House” (Milano)

Piadina “La Leggenda” - “La Piadineria” (Milano)

Pizza Margherita - “Berberè Pizzeria” (Milano)

Pollo allo Spiedo - “Giannasi dal 1967” (Milano)

Poke Love - “I Love Poke” (Turin)

Rainbow Bowl - “Makito” (Cagliari)

Margherita - “Assaje” (Milano)

Dakota - “Old Wild West” (Roma)

BaconBurger - “Five Guys” - (Milano)

Salmon Poke - “Pokèria by Nima” (Milano)

Colonel’s Burger - “Kfc” (Milano)

Poke Wave - “Poké Sunrice” (Vicenza)

Menu Smoke Burgez - “Burgez” (Milano)

Lava Bowl - “Pokescuse” (Busto Arsizio)

Menu Crispy Smoke burger “Bun Burgers” (Milano)

Chucky Normal (poke) - “Cody Sushi” (Roma)

Kos - pita gyros - “Ristorante Greco Ilios” (Roma)

Cheesy quesadillas - “Roadhouse” (Milano)

Menu Kebby Special - “Kebhouze” (Milano)

Best of pokè - “MachaPokè” (Milano)

Philadelphia Sushi - “Zushi” (Milano)

Pistache Pokè - “Mya pokè” (Pistoia)

Salmon superbowl - “Pokewaii” (Modena)

Pizza Margherita - “Lievità” (Milano)

Crispy Roll Sushi - “Daruma” (Roma)

Miah - “Nima Sushi” (Firenze)

Pizza Margherita - “Fra Diavolo” (Milano)

Mango Poke - “Pokeriño” (Terni)

Pokè it’s a tunny day - “Pokè factory” (Modena)

