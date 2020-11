Da Campari a Santa Margherita: Francesco Airenti, tra i direttori marketing top d’Italia

Non è costume di WineNews comunicare le nomine interne alle aziende del vino italiano, neanche quando si tratta di gruppi fondamentali, per fatturati e massa critica, del panorama produttivo nazionale. Ma a tutto c’è un’eccezione, e la nomina del nuovo direttore marketing di Santa Margherita Gruppo Vinicolo, Francesco Airenti, merita una citazione: è tra i 100 Direttori Marketing d’Italia di successo, secondo “Forbes”, anche in virtù di un decennio abbondante (dal 2005 al 2016) nel Gruppo Campari. Una professionalità che, oltre al Gruppo guidato da Beniamino Garofalo, continuerà ad arricchire tutto il vino italiano, che di professionisti di spessore, ad ogni livello, ha assoluto bisogno per crescere in casa e, soprattutto, sui mercati esteri.

