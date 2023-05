Da Conegliano e Valdobbiadene a New York: la lectio magistralis di Carpenè-Malvolti sul Prosecco

Da Antonio Carpenè, una delle menti più illuminate e visionarie dell’enologia italiana, considerato di fatto il “padre” del Prosecco, alla lectio magistralis sulla storia del territorio di Conegliano e Valdobbiandene alla Cornell University, uno dei più importanti atenei di New York, seguita da oltre 800 studenti in presenza e altri migliaia in collegamento: una parabola affascinante che vede protagonista Carpenè-Malvolti, una delle cantine di riferimento dello spumante italiano più famoso nel mondo.

L’evento, in collegamento con la “1868 Gallery” della Carpenè-Malvolti a Conegliano, è stato organizzato dalla professoressa Cheryl Stanley, Senior Lecturer Food & Beverage alla Cornell, e ha dato modo a migliaia di studenti di tutto il mondo di scoprire la storia del Prosecco e del territorio, approfondendo gli aspetti storici ed enologici. Una storia cominciata con Antonio Carpenè, che dedicò tutta la sua vita agli studi scientifici, alla ricerca empirica e alle sperimentazioni tecniche, nel continuo intento di voler contribuire allo sviluppo della viticoltura e dell’enologia. Fu così che nel 1868 vennero gettate le basi di quella che - nascendo prima come la Società Enologica Trevigiana - rendono l’odierna Carpenè Malvolti la più longeva casa spumantistica italiana, da cinque generazioni sempre in mano alla medesima famiglia, dando avvio allo sviluppo del territorio di Conegliano.

Il dg Carpenè-Malvolti, Domenico Scimone sottolinea: “aver rappresentato il territorio del Prosecco in un ateneo prestigioso come la Cornell University di New York ci riempie di orgoglio”. La Cornell è tra le maggiori università statunitensi - con oltre 20.000 studenti - fondata nel 1865 da Ezra Cornell e da Andrew Dickson White. Importante il supporto della Scuola Enologica di Conegliano, che, secondo la dirigente scolastica Mariagrazia Morgan, “ha un fortissimo legame con la Carpenè-Malvolti, in modo particolare con Antonio Carpenè, che la fondò insieme a Gian Battista Cerletti già nel 1876. Un istituto particolarmente importante per il territorio, che da scuola enologica è diventata un vero e proprio campus che conta con l’università e con i corsi circa 2.000 studenti. La scuola enologica è particolarmente legata al territorio Unesco, corrispondente alle zone di produzione del Prosecco Docg, in quanto ha dato l’avvio a quella che è stata la vocazione vitivinicola del nostro territorio, ma ha anche formato tutti i tecnici che hanno contribuito alla sua crescita”. Anche il sindaco di Conegliano Fabio Chies ha salutato gli studenti della Cornell: “una storia indissolubile quella tra Conegliano e la Carpenè-Malvolti, una storia di valori, di tradizioni e di territorio: proprio quello delle colline di Conegliano e Valdobbiadene che ha ottenuto il riconoscimento Unesco quale Patrimonio dell’Umanità”.

