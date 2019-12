Da sempre, e per i 120 anni del Club, il Milan brinda con le bollicine di “casa”: il Franciacorta

Centoventianni di storia e, in parte, celebrati nei momenti più importanti, vittorie in primis, brindando con le bollicine di casa: il Franciacorta. È la storia dell’Ac Milan che, almeno in anni recenti, si lega a quella del Metodo Classico made in Lombardia, da dove, per festeggiare l’anniversario della squadra rossonera di Mister Giampaolo Pioli arriveranno 120 Magnum di Franciacorta Brut in limited edition realizzate in esclusiva per la storica ricorrenza dalla cantina La Montina, partner del Club ormai da cinque stagioni. “Saremo una squadra di diavoli. I nostri colori saranno il rosso come il fuoco e il nero come la paura che incuteremo agli avversari!”, le parole di Hebert Kilpin, padre fondatore della società riportate in bottiglia.

