Dai “Bar d’Italia 2021” un segnale di fiducia e resistenza, ma anche intraprendenza e lungimiranza

In questo difficile 2020, l’importanza dei bar e la possibilità, anche con limitazioni, di accedervi è stata recepita da tutti come una speranza di ritorno alla normalità. La maggior parte dei bar, nonostante le pesantissime difficoltà economiche, nel lockdown, ha dato prova di intraprendenza e lungimiranza: ristrutturazioni per ampliare spazi, potenziamento degli e-shop, innovativi servizi di asporto e delivery, nuove e coraggiose aperture. Un bel segnale, non solo per il comparto ma per il made in Italy in generale. Prova, ancora una volta, del genio italico e della sua grandissima capacità di trasformare la difficoltà in opportunità. Un comparto dinamico, e che continua a dare prova di resistenza dopo i provvedimenti dei giorni scorsi. Ecco il contesto in cui nasce la “Guida Bar d’Italia” 2021 del Gambero Rosso, che fino a qualche mese fa sembrava impossibile realizzare, finendo per rivelarsi, forse, la più bella.

Introduzione doverosa, visto il contesto, prima di passare ai premiati, i migliori bar del Belpaese, Partendo dal “Premio Illy Bar dell’Anno 2021”, che ha assunto un alto valore simbolico, ed è andato a tre diversi bar: tre storie diversissime fra loro (due al nord in regioni particolarmente colpite dal Covid-19 e una al sud) ma fortemente simboliche. Al Caffè Cavour 1880 di Bergamo, per il contributo della famiglia Cerea nei confronti della città di Bergamo nel momento di massima crisi pandemica, attraverso la gestione della mensa dell’ospedale da campo e dando il via a un circolo virtuoso che ha coinvolto vari professionisti della zona. Una testimonianza di coraggio, impegno e senso di responsabilità verso la comunità locale. Il Ciak di Venezia, esempio di una piccola grande realtà, appena uscita dalla tragedia dell’allagamento che ha duramente colpito Venezia lo scorso novembre, che ha saputo fronteggiare con ammirevole spirito di imprenditoriale, la pandemia in primis e gli effetti collaterali dovuti alla carenza di turisti internazionali che ha toccato tutte le città d’arte, guardando sempre avanti. Il Tropical Bar di Castellammare del Golfo (Trapani), simbolo di lungimiranza e visione a lungo termine. Una piccola realtà che in un momento di grande crisi ha affrontato la perdita della clientela legata al turismo con strategie di fidelizzazione e conquista di quella locale con una serie di efficaci iniziative e investimenti ben strutturati che prevedono anche la crescita formativa del personale.

Al top, invece, ci sono quei locali capaci di aver mantenuto Tre Tazzine & Tre Chicchi per 10 anni consecutivi, ossia “le Stelle”: Canterino (Biella), Converso (Bra), Relais Cuba Chocolat Restaurant Cafè (Cuneo), Baratti & Milano (Torino), Caffè Mulassano (Torino), Caffè Platti (Torino), Murena Suite (Genova), Sirani (Bagnolo Mella), Zilioli (Brescia), Colzani (Cassago Brianza), Biasetto (Padova), Bar Dandolo dell’Hotel Danieli (Venezia), Caffetteria Torinese (Palmanova), Via Delle Torri (Trieste), Nuova Pasticceria Lady (San Secondo Parmense), Tuttobene (Campi Bisenzio), Stravinskij Bar dell’Hotel De Russie (Roma), Caprice (Pescara) 300 Mila Lounge (Lecce), Caffè Sicilia (Noto), Antico Caffè Spinnato (Palermo).

“Da sempre i bar sono sinonimo di italianità”, commenta il presidente del Gruppo, Paolo Cuccia. “Il settore ha dimostrato e continua a dimostrare un grande spirito di resilienza, di innovazione e voglia di mettersi in gioco con nuove formule che ci regalano un nuovo modo di vivere il rito del caffè al bar. Le Istituzioni devono, compatibilmente con la massima protezione per i lavoratori e i consumatori, proteggere questo comparto sia per gli aspetti occupazionali che per la importanza che rivestono nei consumi di qualità e nelle esigenze del pubblico”.

Focus - Tre chicchi & Tre tazzine 2021

Piemonte Canterino - Biella; Converso - Bra; Baratti & Milano - Torino; Caffè Mulassano - Torino; Bar Zucca - Torino

Liguria Douce - Genova; Murena Suite - Genova

Lombardia La Pasqualina - Almenno San Bartolomeo; Sirani - Bagnolo Mella; Bedussi - Brescia; In Croissanteria Lab - Carobbio degli Angeli; Colzani - Cassago Brianza; Pasticceria Sartori - Erba; Pasticceria Roberto - Erbusco; Pavé - Milano; Marelet - Treviglio; Morlacchi - Zanica

Veneto Olivieri 1882 - Arzignano; Il Chiosco - Lonigo; Biasetto - Padova; Amo - Venezia; Gran Caffè Quadri - Venezia

Friuli-Venezia Giulia Caffetteria Torinese - Palmanova; Vatta - Trieste

Emilia-Romagna Gino Fabbri Pasticcere - Bologna; Staccoli Caffè - Cattolica; Bar Roma - Novellara; Dolce Salato - Pianoro; Nuova Pasticceria Lady - San Secondo Parmense

Toscana Tuttobene - Campi Bisenzio; Gilli - Firenze; Paszkowski - Firenze

Marche Picchio - Loreto

Lazio Spazio Bar e Cucina - Roma

Abruzzo Caprice - Pescara

Campania Sal De Riso Costa D’Amalfi - Minori

Puglia 300 Mila Lounge - Lecce

Sicilia Sciampagna - Marineo; Antico Caffè Spinnato - Palermo

Focus - I Migliori Cocktail Bar d’Albergo

Valle D’Aosta Boulder Bar del Camp Zero Active Luxury Resort - Ayas

Piemonte American Bar del Grand Hotel Sitea - Torino

Lombardia Gin Lounge del Grand Hotel Fasano - Gardone Riviera

Veneto Bar Dandolo dell’Hotel Danieli - Venezia; Gabbiano del Belmond Hotel Cipriani - Venezia

Toscana Picteau Bistrot & Bar dell’Hotel Lungarno Firenze

Lazio In Salotto dell’Hotel Vilòn - Roma

Campania Dry Martini By Javier De Las Muelas at The Majestic Palace Hotel Sorrento - Sant’Agnello

Puglia Bar del Portico di Borgo Egnazia - Fasano

Sicilia Signum Bar dell’Hotel Signum - Salina

Focus - I Migliori cocktail bar

Piemonte La Drogheria - Torino

Lombardia Carico - Milano

Veneto Il Mercante - Venezia

Emilia-Romagna Emporio 1920 - Bologna

Toscana Locale - Firenze

Lazio La Punta Expendio de Agave - Roma

Campania Laboratorio Folkloristico - Pomigliano D’Arco

Puglia Lefty by Klax - Orta Nova

Calabria Aspro Cocktail Bar - Santa Cristina d’Aspromonte

Sardegna Spirits Boutique - Olbia

