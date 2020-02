Dai giornali e dalla pubblicità alle etichette d’autore: il vino ispira i più grandi illustratori

Del vino come fonte d’ispirazione per i più grandi illustratori italiani e non solo, si potrebbero citare tanti esempi, con la galleria d’arte delle etichette d’autore della storia del vino italiano particolarmente ricca di opere di genere. Ma oggi l’incontro tra vino e arte grafica è una vera e propria tendenza. L’ultimo esempio? Riccardo Guasco, illustratore e pittore italiano che firma la nuova limited edition 2020 - solo 15.000 bottiglie - del Vermentino La Pettegola, interpretando e realizzando l'etichetta in esclusiva per la griffe Banfi. Influenzato da movimenti come Cubismo e Futurismo e da artisti come Picasso e Depero, innamorato del manifesto come mezzo di comunicazione, e le cui illustrazioni compaiono su campagne pubblicitarie, riviste, libri, navi e biciclette (da The New Yorker a Eni, da Tim a Rizzoli, da Mondadori a Poste Italiane, da Ferrari alla Gazzetta dello Sport, da Il Sole 24 Ore ad Emergency, da Greenpeace alla Rai, da L’Espresso a Peroni, sono solo alcune delle collaborazioni), Guasco ha immaginato un piccolo simposio tra amiche, che, inebriate dall’atmosfera di risate e ricordi che diventano un sottofondo colorato e geometrico, sorso dopo sorso, si trasfigurano in paesaggio. Sulla scena presenzia La Pettegola, nella duplice natura di vino, che riempie di allegria i calici, e uccellino, a cesellare la scena di beata convivialità (l’etichetta 2020, ha anche un’altra novità: la realtà aumentata, che la anima tra realtà e virtuale in tempo reale).

