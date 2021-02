Dai Mondiali di Sci di Cortina 2021 alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 nel segno del Prosecco Doc

Due medaglie per l’Italia, con Marta Bassino e Luca De Aliprandini ai Mondiali di Sci Alpino di Cortina la “perla” delle Dolomiti Patrimonio dell’Unesco, e tanti brindisi con il Prosecco Doc, in presenza sul podio con gli atleti, e nella “Tofana Lounge” (in particolare con griffe come Bisol, Ca’ di Rajo, Cantine Maschio, Castello di Roncade, Colli del Soligo, Enoitalia, La Marca, Le Colture, Le Rughe, Masottina, Mionetto, Ponte 1948, Rebuli, Ruggeri, Serena Wines, Sorelle Bronca, Tosti, Valdo, Villa Sandi, V8+ e Zardetto), e “virtualmente” con i 500 milioni di persone collegate da tutto il mondo, con lo spumante italiano più famoso in assoluto sotto i riflettori.



“La presenza del nostro Consorzio ad un così grande evento di respiro internazionale ci pone in una condizione di grande entusiasmo - dichiara Luca Giavi, dg Consorzio del Prosecco - siamo dunque davvero felici di aver contribuito a scrivere questa bellissima pagina della storia di Cortina e dello sci alpino. Inoltre, i Mondiali si sono per noi rivelati una importante vetrina di promozione internazionale e non potevamo di certo lasciarcela scappare. Dispiace solo che, a causa dei protocolli Covid, l’evento si sia tenuto principalmente in digitale attraverso le tv e lo streaming, dunque senza il caloroso sostegno del pubblico. Nonostante questo, il nostro bilancio finale è ottimo visto che 500 milioni di persone in tutto il mondo sono state collegate per due settimane sulle immagini provenienti da Cortina - conclude Giavi - e come ha detto sul traguardo della pista di Rumerlo la nostra Sofia Goggia, atleta di punta della valanga azzurra che come è noto non ha potuto competere per un infortunio, “troveremo presto momenti migliori per brindare tutti insieme!”. Un grande plauso va ai due azzurri premiati Marta Bassino e Luca De Aliprandini. Dunque, non vediamo l’ora di “rimetterci in pista” in ottica delle prossime Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026”.



Un percorso, quello di avvicinamento ai prossimi Giochi Olimpici, che vedrà il Prosecco Doc a fianco anche dello Chef Team Cortina composto da Graziano Prest, anima del rinomato e stellato “Ristorante Tivoli” e da Fabio Pompanin di Al Camin, la Famiglia Menardi di Baita Fraina, Luigi Dariz di Da Aurelio, Michel Oberhammer di Baita Pié Tofana, Carlo Festini di Lago Scin, Massimo Alverà di Pasticceria Alverà, Nicola Bellodis di Rio Gere e Famiglia Bocus di Villa Oretta. L’obiettivo di questa squadra, formata dai 10 acclamati chef tutti provenienti dalla “perla delle Dolomiti”, è quello di esaltare, a livello internazionale, la tradizione e la genuinità enogastronomica italiana e dolomitica, che anche per il futuro potranno contare sulla collaborazione del Consorzio Prosecco Doc.

Una denominazione, quella del Prosecco, che ha raggiunto la sorprendente quota di 500 milioni di bottiglie commercializzate nel 2020, nonostante le difficoltà per il settore della ristorazione, grazie all’introduzione della tipologia rosé (16,8 milioni di bottiglie) e alla consapevolezza e fidelizzazione del consumatore alla nostra denominazione. Un ruolo importante è stato ricoperto anche dall’export, con il consolidamento dei mercati storici e crescite considerevoli in mercati ancora contenuti come Taiwan (+98,9%), Ucraina (+70%), Messico (52,4%) e Russia (+46,3%). Segno, quest’ultimo, che dimostra come il Prosecco Doc continui ad essere immancabilmente al centro delle richieste dei buyer internazionali, rimarcando così, ancora una volta, la lungimiranza del suo claim “Italian Genio”.

Copyright © 2000/2021