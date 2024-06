Dai Porto Vintage alle bottiglie create per Re Carlo III all’asta di vini rari by Christie’s

Una serie di preziosi Porto Vintage provenienti dalle cantine di un castello inglese del XIV secolo, rare annate di Domaine de la Romanée-Conti e Pétrus, e soprattutto una serie di bottiglie firmate Chateau Smith Haut Lafitte appositamente realizzate per Re Carlo III: sono solo dei circa 750 lotti di vini che la prestigiosa casa d’aste inglese Christies’s mette all’asta online fino al 20 giugno.

Pezzo forte dell’incanto i 3 lotti, composti da 2 bottiglie ciascuno, della speciale Cuvée Charles III, un blend bordolese creato da Château Smith Haut Lafitte di Pessac-Léognan per commemorare la visita in tenuta del re Carlo III e della regina Camilla nell’autunno del 2023. Il ricavato della vendita sarà interamente donato al King’s Trust Group, una rete di enti di beneficenza fondata da Charles quasi 50 anni fa per sostenere i giovani di tutto il mondo.

Oltre a queste, la vendita comprende una ricca collezione di Porto Vintage provenienti dalle cantine del castello di Raby, costruito nel XIV secolo nella contea di Durham. I vini all’asta - che includono Dow 1924, 1926 e 1927, Fonseca 1934, Cockburn 1950 e il leggendario Taylor Fladgate 1948 - furono acquistati dagli antenati dell’attuale Lord Barnard e sono stati sempre conservati nelle cantine del castello. Altri vini della cantina di Raby Castle verranno messi all’asta entro la fine dell’anno, ma Christie’s afferma che questa prima vendita sarà la più significativa.

All’asta anche la cantina di un unico proprietario che ospita alcuni dei nomi più ambiti del mondo del vino, da Domaine de la Romanée-Conti a Pétrus, da vecchie annate R. López de Heredia Viña Tondonia ad una selezione di Madeira risalente al 1845.

Tra i lotti italiani, Brunello di Montalcino Biondi Santi 2012, Biserno 2008 e 2009, Tenuta di Trinoro 2011, vari formati di Barolo Conterno Cascina Francia 2008, Barbaresco Gaia Sorì San Lorenzo e Sorì Tildin 2001, Masseto 2013, Amarone della Valpolicella Dal Forno Monte Lodoletta 2008, e poi ancora Bruno Giacosa, Rinaldi, Pio Cesare, e altri.

Copyright © 2000/2024