Dal Crumble di mele in inverno alla Torta gelato in estate, il dolce anno con “Le Torte di Simona”

Dal Crumble di mele in inverno alla Torta di lamponi per la primavera, dalla Torta gelato in estate alla Ciambella di zucca per l’autunno, accanto a dolci al cucchiaio, biscotti e torte anche salate, tra quelle più amate e semplici da preparare della food influencer con oltre 160.000 followers: s’intitola “Ricette “a modo mio”. Un anno di golosità dolci e salate” l’ultimo ricettario di Simona Galimberti, nota al grande pubblico con il nome del suo account Instagram “Le Torte di Simona”, per 12 mesi pieni di profumi, colori e sapori diversi.

La sua storia? La passione per la cucina di Simona Galimberti (Milano, 1979) inizia verso i 5-6 anni con il “Dolce Forno”. Da lì non ha mai smesso di impastare e di cucinare. Si laurea all’Università Cattolica in Scienze della Formazione, frequenta un corso di pasticceria base alla Scuola Alto Palato di Milano e inizia a collaborare come consulente per grandi aziende come Ibm e Nestlé. Per i suoi 30 anni, la sorella le regala un sito web: nasce così “Le Torte di Simona”, un blog interamente dedicato alle sue creazioni e al suo laboratorio di pasticceria. Ha curato la rubrica “L’Abc della Pasticceria” per la storica rivista “La Cucina Italiana”.

Il suo ultimo ricettario (Baldini+Castoldi Editore, ottobre 2023, pp. 192, prezzo di copertina 20 euro) è un diario culinario ricco di sapori emozioni e ricette sperimentate e perfezionate nel corso degli anni, buone, veloci e di sicura riuscita a conferma di quanto la semplicità sia, spesso, la scelta migliore, grazie a facili consigli che dimostrano come non sia difficile preparare un buon dolce o improvvisare un aperitivo che stupisca parenti e amici.

