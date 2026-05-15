Il Ministro dell’Agricoltura, Lollobrigida: “Maurizio Martina miglior candidato europeo alla Fao”

“La candidatura di Maurizio Martina è senza dubbio la più autorevole tra quelle emerse fino ad oggi tra le Nazioni dell’Unione Europea. Stiamo lavorando con la Presidente Meloni e il Vicepresidente Tajani per fare emergere il suo profilo in modo tale da permettere all’Italia di esprimere, per la prima volta nella storia, il Direttore Generale della Fao. Pur avendo percorsi politici oggettivamente differenti abbiamo scelto Maurizio Martina perché conosce bene l’agenzia, il mondo agricolo internazionale gli riconosce elevate competenze e condivide con noi l’idea di portare non solo le Nazioni in via di sviluppo all’autosufficienza alimentare, ma dare ai loro cittadini la possibilità di scegliere cibo di qualità”. A dirlo, in una nota ufficiale, il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in vista delle elezioni per la successione al cinese Qu Dongyu al vertice del Fao (l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura) che si terranno nel luglio 2027 a Roma. In uno scontro che si è accesso con la Spagna, che, da mesi, ha proposto come suo candidato l’attuale Ministro dell’Agricoltura spagnolo, Luis Planas (ma sarebbe in corsa anche l’ex Commissario Ue all’Agricoltura, Phil Hogan, proposto dall’Irlanda, ndr).

“L’Europa ha una grande occasione con Maurizio Martina - sottolinea ancora Lollobrigida, che, riporta il “Corriere della Sera”, ha scritto anche alla Ministra dell’Agricoltura di Cipro (Presidente di turno Ue) Maria Panayiotou per protestare - e farebbe bene a non sprecarla. Numerose famiglie politiche europee, anche diverse da quelle che sostengono il Governo Meloni, lo hanno riconosciuto, ed è interesse di tutti allargare il consenso sulla candidatura italiana. Non è quindi il momento di fare polemica politica, ma è importante capire che stiamo giocando nella stessa squadra. Ritengo infatti incomprensibile la pretesa spagnola di voler esprimere due candidature nell’ambito delle agenzie delle Nazioni Unite che dovranno eleggere i vertici nel prossimo anno. Così facendo si mette a rischio non solo la possibilità di avere un europeo al vertice della Fao, ma anche al vertice dell’Ifad” (International Fund for Agricultural Development, oggi guidato dallo spagnolo Alvario Lario, ndr).

Una candidatura, quella di Martina, attuale vicedirettore Fao (e già Ministro delle Politiche Agricole per il Partito Democratico tra il 2014 ed il 2018, con i Governi Renzi e Gentiloni, ndr), che trova appoggio anche dal principale partito di opposizione, il Pd: “ho dato pieno sostegno appena emersa la candidatura autorevole di Maurizio Martina che ha lavorato benissimo in questi anni alla Fao. Noi stiamo facendo la nostra parte come Partito Democratico anche nelle interlocuzioni internazionali con tutti, speriamo che anche il Governo faccia la sua parte. È una occasione molto importante non soltanto per l’Italia, ma anche per tutta Europa perché sono diversi decenni che non c’è un Presidente europeo. Quindi sosteniamo con forza Maurizio e facciamo la nostra parte anche noi”, ha detto la segretaria Pd Elly Schlein.

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