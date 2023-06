Dal Festival del cinema italiano a New York al viaggio nel territorio, si brinda con l’Asti Docg

Dalle sale cinematografiche del Walter Reade Theater della Grande Mela alle carrozze del treno storico che ripercorre i primi paesaggi vitivinicoli italiani riconosciuti Patrimonio Unesco, in compagnia di un calice di Asti Spumante e di Moscato d’Asti. È l’itinerario culturale ed enogastronomico del Consorzio dell’Asti Docg che - per la Festa della Repubblica - vola prima a New York per poi fare ritorno nel Belpaese lungo le rotaie enoiche di Langhe, Roero e Monferrato. Si parte domani, giovedì 1 giugno, con l’Asti Spumante bollicina ufficiale della cerimonia di apertura di “Open Roads: New Italian Cinema”, il festival del cinema tricolore di New York coprodotto da Cinecittà con la Film Society of Lincoln Center, che offre al pubblico nordamericano una selezione di film italiani contemporanei. Nell’opening night sarà proiettato “The Hummingbird”, l’ultimo lungometraggio di Francesca Archibugi - presente all’evento - tratto da “Il colibrì” di Sandro Veronesi, vincitore del “Premio Strega 2020”, con protagonisti, tra gli altri, Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak. Si ritorna in Italia per un viaggio nel tempo sabato 3 giugno con la terza e penultima tappa primaverile del TrEno Enogastronomico di Langhe, Roero e Monferrato con l’Asti Docg unico official sparkling wine. Fischio di partenza a Torino con successiva fermata a Canelli, patria del primo spumante italiano, per la visita delle cattedrali sotterranee del borgo medioevale, patrimonio Unesco così come il territorio, e arrivo a Nizza Monferrato. Ai 120 ospiti italiani e stranieri, in particolare provenienti dagli Stati Uniti, a bordo delle storiche carrozze Centoporte con i sedili in legno delle Ferrovie Italiane che prestarono servizio tra gli anni ’30 e gli anni ’80, verrà servito Asti Spumante e Moscato d’Asti abbinati all’amaretto artigianale di Mombaruzzo. L’esperienza verrà replicata domenica 25 giugno, prima della pausa estiva. Appuntamento, infine, in autunno con le ultime tappe 2023, in programma a settembre (sabato 30), ottobre (domenica 8, sabato 14, domenica 22 e domenica 29), novembre (sabato 11).

