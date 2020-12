Dal Friuli, un vino-dedica al grande fondatore della piccola “Academiuta di lenga furlana”: Pasolini

Nata il 28 febbraio 1945 a Versuta di Casarsa della Delizia, tra i vigneti friulani, una piccola scuola, insegnando e tramandando la poesia in friulano, “lingua pura di poesia”, si è resa custode di un tesoro importante per il territorio, la sua storia e la sua cultura, come lo è anche il vino. A fondarla, 75 anni fa, uno dei maggiori intellettuali del XX secolo: Pier Paolo Pasolini. È l’“Academiuta di lenga furlana”, celebrata nel suo anniversario con la nascita di un vino dedicato al suo grande fondatore, “Oru” - oro in friulano casarsese - un Merlot dei Tenimenti Civa, che lo lancerà il 20 dicembre in diretta web (sul proprio sito e su Facebook), con lo studioso Gianfranco Ellero, storico e biografo del poeta, scrittore, regista, sceneggiatore, drammaturgo, giornalista e filosofo italiano.

Nell’etichetta numerata di “Oru”, un’opera di Mario Micossi (Artegna 1926-Gemona 2005), il più grande lettore del paesaggio friulano, incisore di fama internazionale, presente nelle più importanti collezioni del mondo - Yale University, Albertina di Vienna, Fogg Museum at Harvard University, Boston Museum of Art, Montreal Museum of Fine Arts, Stockholm National Museum, Stuttgart Staats Galerie - del quale ricorre quest’anno l’anniversario n. 15 dalla scomparsa: un’acquatinta che illustra il fiume Tagliamento e le Prealpi Giulie all’altezza di Versuta di Casarsa, ovvero i luoghi pasoliniani.

Copyright © 2000/2020